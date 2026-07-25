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Жога рассказал об атаке ВСУ на гражданский объект в пригороде Екатеринбурга - РИА Новости, 25.07.2026
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11:38 25.07.2026
Жога рассказал об атаке ВСУ на гражданский объект в пригороде Екатеринбурга

Жога: ВСУ попытались атаковать гражданский объект в пригороде Екатеринбурга

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим совершил попытку атаки по гражданскому объекту в пригороде Екатеринбурга.
  • Атака была отражена, произошло возгорание на прилегающей территории, пострадавших нет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Попытку атаки по гражданскому объекту в пригороде Екатеринбурга совершил киевский режим, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Ранее глава свердловского региона Денис Паслер сообщил об успешном отражении одной из атак беспилотников на столицу Урала и падении обломков на стоянку в одном из районов города, где возник пожар.
По словам полпреда, атака была направлена на гражданский объект.
«
"Преступный киевский режим совершил попытку атаки по гражданскому объекту в пригороде Екатеринбурга. В результате падения обломков произошло возгорание на прилегающей территории. К счастью, пострадавших нет" - написал Жога на платформе "Макс".
Он также призвал жителей Урала не публиковать кадры атаки беспилотников.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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ПроисшествияЕкатеринбургУралРоссияАртем Жога
 
 
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