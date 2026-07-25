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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото

Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара

Жога рассказал об атаке ВСУ на гражданский объект в пригороде Екатеринбурга

Краткий пересказ от РИА ИИ Киевский режим совершил попытку атаки по гражданскому объекту в пригороде Екатеринбурга.

Атака была отражена, произошло возгорание на прилегающей территории, пострадавших нет.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Попытку атаки по гражданскому объекту в пригороде Екатеринбурга совершил киевский режим, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Ранее глава свердловского региона Денис Паслер сообщил об успешном отражении одной из атак беспилотников на столицу Урала и падении обломков на стоянку в одном из районов города, где возник пожар.

По словам полпреда, атака была направлена на гражданский объект.

« "Преступный киевский режим совершил попытку атаки по гражданскому объекту в пригороде Екатеринбурга. В результате падения обломков произошло возгорание на прилегающей территории. К счастью, пострадавших нет" - написал Жога на платформе " Макс ".