Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киевские власти снабжают население Херсона по остаточному принципу, превратив город в плацдарм, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
- Социальные учреждения, включая больницы, работают на нужды военных, а не гражданских.
- Жители самоорганизуются и помогают друг другу, так как киевские власти не обеспечивают доступ к медицине и не закрывают прочие элементарные человеческие потребности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Киевские власти снабжают население подконтрольного им Херсона по остаточному принципу, превратив город в плацдарм, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«
"Херсон для Киева уже давно из города превратился в плацдарм. Причем не самый нужный. Снабжается город по остаточному принципу. А если какие-то продукты или лекарства доходят до населения через фонды, то появляются "захистники" (представители ВСУ - ред.) со своими потребностями и забирают большую половину", - сказал Кастюкевич.
По его словам, все социальные учреждения города, включая больницы, также работают на нужды военных, а не гражданских.
"Поэтому, люди самоорганизуются и помогают друг другу как могут. Редкие местные жители, которые там еще встречаются, а это в основном нетрудоспособное и пожилое население, воспринимаются фашистской хунтой как ресурс, если нужно будет формировать картинку для западных медиа. О том, что людей нужно кормить, обеспечивать доступ к медицине и закрывать прочие элементарные человеческие потребности, киевские власти не думают", - сказал сенатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.