Киев снабжает население Херсона по остаточному принципу, заявил сенатор

"Херсон для Киева уже давно из города превратился в плацдарм. Причем не самый нужный. Снабжается город по остаточному принципу. А если какие-то продукты или лекарства доходят до населения через фонды, то появляются "захистники" (представители ВСУ - ред.) со своими потребностями и забирают большую половину", - сказал Кастюкевич.

"Поэтому, люди самоорганизуются и помогают друг другу как могут. Редкие местные жители, которые там еще встречаются, а это в основном нетрудоспособное и пожилое население, воспринимаются фашистской хунтой как ресурс, если нужно будет формировать картинку для западных медиа. О том, что людей нужно кормить, обеспечивать доступ к медицине и закрывать прочие элементарные человеческие потребности, киевские власти не думают", - сказал сенатор.