В Омской области число домов с обманутыми дольщиками сократилось до восьми

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Омской области Виталий Хоценко доложил президенту РФ Владимиру Путину о сокращении числа домов с обманутыми дольщиками с 30 до восьми за 3,5 года.

По двум домам найдено решение с ДОМ.РФ, в двух случаях планируется достройка, по остальным домам применяются региональные выплаты или предоставляются земельные участки инвесторам.

За прошлый год 809 дольщиков были обеспечены жильем, что больше, чем общее количество обеспеченных жильем дольщиков за предыдущие четыре года.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Число домов с обманутыми дольщиками в Омской области сократилось с 30 до восьми за 3,5 года, доложил глава региона Виталий Хоценко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область провел отдельную встречу с главой региона Виталием Хоценко.

"Три с половиной года назад у нас было 30 с лишним домов. Осталось восемь. Мы по этим домам, по всем, приняли дорожные карты", - доложил Путину губернатор.

Он отметил, что по двум домам есть решение с ДОМ.РФ. В двух случаях это достройка домов. По остальным домам либо применяются региональные выплаты, либо предоставляются земельные участки инвесторам. Те строят жилье и затем рассчитываются квартирами с обманутыми дольщиками в случае, если достройка прежних домов невозможна.

"По прошлому году мы 809 дольщиков обеспечили жильем. За четыре предыдущих года было 600 человек всего. Так что мы темпами двигаемся, это работа у нас на постоянном контроле", - сказал Хоценко.