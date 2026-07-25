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В Омской области число домов с обманутыми дольщиками сократилось до восьми - РИА Новости, 25.07.2026
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22:45 25.07.2026
В Омской области число домов с обманутыми дольщиками сократилось до восьми

Хоценко: в Омской области сократилось число домов с обманутыми дольщиками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Омской области Виталий Хоценко доложил президенту РФ Владимиру Путину о сокращении числа домов с обманутыми дольщиками с 30 до восьми за 3,5 года.
  • По двум домам найдено решение с ДОМ.РФ, в двух случаях планируется достройка, по остальным домам применяются региональные выплаты или предоставляются земельные участки инвесторам.
  • За прошлый год 809 дольщиков были обеспечены жильем, что больше, чем общее количество обеспеченных жильем дольщиков за предыдущие четыре года.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Число домов с обманутыми дольщиками в Омской области сократилось с 30 до восьми за 3,5 года, доложил глава региона Виталий Хоценко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область провел отдельную встречу с главой региона Виталием Хоценко.
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"Три с половиной года назад у нас было 30 с лишним домов. Осталось восемь. Мы по этим домам, по всем, приняли дорожные карты", - доложил Путину губернатор.
Он отметил, что по двум домам есть решение с ДОМ.РФ. В двух случаях это достройка домов. По остальным домам либо применяются региональные выплаты, либо предоставляются земельные участки инвесторам. Те строят жилье и затем рассчитываются квартирами с обманутыми дольщиками в случае, если достройка прежних домов невозможна.
"По прошлому году мы 809 дольщиков обеспечили жильем. За четыре предыдущих года было 600 человек всего. Так что мы темпами двигаемся, это работа у нас на постоянном контроле", - сказал Хоценко.
Президент РФ в субботу находится с рабочей поездкой в Омске, где в эти дни проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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