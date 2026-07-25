Хоценко попросил Путина поддержать строительство мусорного объекта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Омской области Виталий Хоценко попросил Владимира Путина поддержать строительство объекта по переработке мусора.
- Стоимость строительства составляет 13 миллиардов рублей.
- Хоценко предложил включить строительство объекта в план мероприятий по подготовке празднования 400-летия начала освоения Омского Прииртышья.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поддержать строительство объекта по переработке мусора стоимостью 13 миллиардов рублей.
Путин в рамках поездки в Омскую область провел отдельную встречу с Хоценко.
"Еще одна тема, важная для нас, - это мусорная реформа. Мы рекультивировали все большие свалки, которые образовались в середине прошлого века в Омске... Нужно один объект построить, цена вопроса 13 миллиардов рублей. Есть отдельные решения Ваши и правительства, например, по Крыму, по Дагестану, по ряду других регионов, по поддержке строительства таких объектов. Я тоже буду обращаться, если можно будет поддержать, я это сейчас с правительством доработаю", - рассказал Хоценко.
Глава региона предложил включить строительство объекта в план мероприятий по подготовке празднования 400-летия начала освоения Омского Прииртышья, которое пройдет в 2028 году.