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Хоценко попросил Путина поддержать строительство мусорного объекта - РИА Новости, 25.07.2026
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21:59 25.07.2026
Хоценко попросил Путина поддержать строительство мусорного объекта

Хоценко попросил Путина поддержать строительство объекта по переработке мусора

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Омской области Виталий Хоценко попросил Владимира Путина поддержать строительство объекта по переработке мусора.
  • Стоимость строительства составляет 13 миллиардов рублей.
  • Хоценко предложил включить строительство объекта в план мероприятий по подготовке празднования 400-летия начала освоения Омского Прииртышья.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поддержать строительство объекта по переработке мусора стоимостью 13 миллиардов рублей.
Путин в рамках поездки в Омскую область провел отдельную встречу с Хоценко.
"Еще одна тема, важная для нас, - это мусорная реформа. Мы рекультивировали все большие свалки, которые образовались в середине прошлого века в Омске... Нужно один объект построить, цена вопроса 13 миллиардов рублей. Есть отдельные решения Ваши и правительства, например, по Крыму, по Дагестану, по ряду других регионов, по поддержке строительства таких объектов. Я тоже буду обращаться, если можно будет поддержать, я это сейчас с правительством доработаю", - рассказал Хоценко.
Глава региона предложил включить строительство объекта в план мероприятий по подготовке празднования 400-летия начала освоения Омского Прииртышья, которое пройдет в 2028 году.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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