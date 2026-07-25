Рейтинг@Mail.ru
Хоценко рассказал Путину о темпах роста промышленности в Омской области - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 25.07.2026
Хоценко рассказал Путину о темпах роста промышленности в Омской области

Хоценко: рост промышленности в Омской области планируется выровнять с 2025 годом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Омской области Виталий Хоценко доложил президенту РФ Владимиру Путину о небольшом снижении темпов роста промышленности в регионе.
  • Снижение темпов роста промышленности связано с производством в определенных отраслях нефтехимии и нефтепереработке, но власти планируют выровнять показатели до конца года.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Темпы роста промышленности в Омской области, небольшое снижение которых наблюдается на данный момент, к концу года планируется выровнять с цифрами 2025 года, доложил глава Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин в рамках поездки в Омскую область провел отдельную встречу с Хоценко. Российский лидер в ходе встречи поинтересовался у губернатора региона темпами роста промышленности.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Хоценко попросил Путина дать поручение по газификации регионов Сибири
Вчера, 21:54
"Промышленность немножко идет со снижением, Владимир Владимирович, на полтора процента. Я Вам сегодня докладывал, это связано с производством по определенным отраслям нефтехимии, нефтепереработке. Но думаю, что до конца года мы выйдем в цифры 2025 года", - ответил Хоценко.
Президент отметил, что региональные показатели промышленности составили минус 1,5% в первом полугодии.
"Да. Но мы делаем все для того, чтобы до конца года мы вышли в темпы прошлого года. Задача стоит такая", - ответил Хоценко.
Президент РФ в субботу находится с рабочей поездкой в Омске, где в эти дни проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Строительство Северного обхода Омска - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Губернатор Хоценко сообщил о ходе строительства Северного обхода Омска
23 июля, 08:56
 
ЭкономикаОмская областьРоссияОмскВиталий ХоценкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала