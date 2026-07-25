Хоценко рассказал Путину о темпах роста промышленности в Омской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Омской области Виталий Хоценко доложил президенту РФ Владимиру Путину о небольшом снижении темпов роста промышленности в регионе.

Снижение темпов роста промышленности связано с производством в определенных отраслях нефтехимии и нефтепереработке, но власти планируют выровнять показатели до конца года.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Темпы роста промышленности в Омской области, небольшое снижение которых наблюдается на данный момент, к концу года планируется выровнять с цифрами 2025 года, доложил глава Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин в рамках поездки в Омскую область провел отдельную встречу с Хоценко. Российский лидер в ходе встречи поинтересовался у губернатора региона темпами роста промышленности.

"Промышленность немножко идет со снижением, Владимир Владимирович, на полтора процента. Я Вам сегодня докладывал, это связано с производством по определенным отраслям нефтехимии, нефтепереработке. Но думаю, что до конца года мы выйдем в цифры 2025 года", - ответил Хоценко.

Президент отметил, что региональные показатели промышленности составили минус 1,5% в первом полугодии.

"Да. Но мы делаем все для того, чтобы до конца года мы вышли в темпы прошлого года. Задача стоит такая", - ответил Хоценко.