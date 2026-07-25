Омский губернатор сообщил Путину о росте валового регионального продукта

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил президенту РФ Владимиру Путину о росте валового регионального продукта и сельского хозяйства в регионе.

Хоценко попросил поддержки крупных инфраструктурных проектов, включая строительство аэропорта Омск-Федоровка и завода графитированных электродов.

Губернатор поднял вопрос о недостроенном омском метрополитене и попросил включить его в федеральный реестр недостроенных объектов.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о росте валового регионального продукта и сельского хозяйства в регионе, а также попросил поддержки крупных инфраструктурных проектов.

"За прошедшее время (с весны - ред.) оценка увеличена, она уточнилась, по темпам - практически в два раза. Те цифры, которые я называл тогда - 0,7%, сейчас где-то 1,3% к 2024 году, за 2025-ый. В этом году мы фиксируем увеличение объема сельского хозяйства порядка 4%", - сказал Хоценко , добавив, что оборот розничной торговли в регионе вырос на 10%, а объем платных услуг также увеличивается.

По его словам, несмотря на снижение показателей в сфере промышленности, власти рассчитывают выйти по итогам текущего года на показатели 2025 года. Хоценко также сообщил о реализации крупных инвестпроектов, в том числе строительства завода графитированных электродов стоимостью 100 миллиардов рублей и завода сверхкрупногабаритных шин за 60 миллиардов рублей.

Губернатор отметил, что в регионе идет подготовка к практической реализации проекта аэропорта Омск-Федоровка: уже получена экспертиза на проектно-сметную документацию на аэродром, а в ближайшее время ожидается экспертиза на терминальный комплекс.

Отдельно губернатор Омской области поднял вопрос о недостроенном омском метрополитене, заявив, что проект готов на 35%, и попросил включить его в федеральный реестр недостроенных объектов. Хоценко сообщил о планах по строительству еще одного объекта мусорной инфраструктуры стоимостью около 13 миллиардов рублей и о проблеме дефицита газа в Сибири.

Кроме того, Хоценко доложил о мерах поддержки участников специальной военной операции. По его словам, в регионе действует 14 федеральных и еще 40 региональных мер, а с начала СВО в зону боевых действий и приграничные территории отправлено более 4 тысячи тонн гуманитарных грузов. Путин подчеркнул важность трудоустройства, дополнительного образования и возможностей адаптивного спорта для ветеранов СВО.

Президент РФ отметил, что не до конца решены вопросы с обманутыми дольщиками.