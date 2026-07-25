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Хоценко поручил выделить 22,7 млн руб на теплоснабжение в Омской области - РИА Новости, 25.07.2026
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Омская область
 
10:19 25.07.2026
Хоценко поручил выделить 22,7 млн руб на теплоснабжение в Омской области

Хоценко распорядился выделить 22,7 млн руб на теплоснабжение в Омской области

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской областиВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской области
Виталий Хоценко. Архивное фото
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Омск, 25 июл - РИА Новости. Дополнительные 22,7 миллиона рублей распорядился выделить губернатор Омской области Виталий Хоценко на модернизацию объектов теплоснабжения, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Согласно сообщению, средства выделены на обновление котельных и замену тепловых сетей. Отмечается, что это позволит подготовить коммунальную инфраструктуру Омской области к предстоящему отопительному сезону.
В Знаменском районе будет проведен ремонт тепловых сетей и котельного оборудования, в рабочем поселке Муромцево будет модернизирована котельная № 1, в селе Южно-Подольск Черлакского района заменят два котла в котельной № 11.
"По решению Виталия Хоценко на модернизацию объектов теплоснабжения в районах направлено дополнительно 22,7 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе.
Подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается во всех муниципальных районах Омской области, добавили в пресс-службе. Проводится ремонт, актуализируются схемы теплоснабжения, ведется подготовка многоквартирных домов и объектов социальной сферы. Также устраняются недочеты, выявленные в прошлом году.
 
Омская областьОмскВиталий ХоценкоЖКХ
 
 
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