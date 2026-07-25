Хоценко поручил выделить 22,7 млн руб на теплоснабжение в Омской области

Омск, 25 июл - РИА Новости. Дополнительные 22,7 миллиона рублей распорядился выделить губернатор Омской области Виталий Хоценко на модернизацию объектов теплоснабжения, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Согласно сообщению, средства выделены на обновление котельных и замену тепловых сетей. Отмечается, что это позволит подготовить коммунальную инфраструктуру Омской области к предстоящему отопительному сезону.

В Знаменском районе будет проведен ремонт тепловых сетей и котельного оборудования, в рабочем поселке Муромцево будет модернизирована котельная № 1, в селе Южно-Подольск Черлакского района заменят два котла в котельной № 11.

"По решению Виталия Хоценко на модернизацию объектов теплоснабжения в районах направлено дополнительно 22,7 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе.