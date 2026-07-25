Захарова прокомментировала отставку прокурора МУС Хана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Международный уголовный суд квазиюридической структурой, которая уничтожает идею законности.
- Прокурора МУС Карима Хана отправили в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отставку прокурора МУС Карима Хана, назвала суд квазиюридической структурой, которая своим существованием уничтожает идею законности.
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отправлен в отставку в результате голосования стран-участниц МУС на фоне обвинений в сексуальных домогательствах
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"Честно говоря, в деталях сексуальных извращений братьев Хан копаться не хочется",- сказала она.
"Но вот про то, что в мире появилась квазиюридическая структура, которая одним своим существованием уничтожает представления о законности и порядке, говорить надо",- добавила Мария Захарова.
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26 июня, 11:29