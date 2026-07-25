В Югре отменили режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Режим беспилотной опасности сняли в Ханты-Мансийском автономном округе.
- Режим действовал в Югре порядка 4,5 часов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Режим беспилотной опасности снят в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.
"Отбой беспилотной опасности на территории Югры", – написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Режим действовал в субботу в ХМАО порядка 4,5 часов.
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