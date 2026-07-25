В Югре ввели режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ханты-Мансийском автономном округе введен режим «Беспилотная опасность».
- Пресс-служба регионального главка МЧС призвала сохранять спокойствие.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"Режим "Беспилотная опасность" введен на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Сохраняйте спокойствие", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18