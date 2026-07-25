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Возле дома министра нацбезопасности Израиля упал дрон - РИА Новости, 25.07.2026
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23:05 25.07.2026
Возле дома министра нацбезопасности Израиля упал дрон

Ynet: у дома министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира упал беспилотник

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
 Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон упал возле дома министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в поселении Кирьят-Арба в Хевроне.
  • Дрон не нес взрывчатых веществ, пострадавших нет, власти расследуют обстоятельства произошедшего.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дрон упал возле дома министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в поселении Кирьят-Арба в Хевроне, сообщил новостной портал Ynet со ссылкой на местных чиновников.
"В субботу вечером дрон упал недалеко от дома министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в... Кирьят-Арбе", - пишет портал, не уточняя, находился ли политик в этот момент в доме.
По данным Ynet, военные уже убрали БПЛА с территории, он не нес взрывчатых веществ.
Информация о пострадавших не поступала, власти расследуют обстоятельства произошедшего.
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