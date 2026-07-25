Возле дома министра нацбезопасности Израиля упал дрон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон упал возле дома министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в поселении Кирьят-Арба в Хевроне.
- Дрон не нес взрывчатых веществ, пострадавших нет, власти расследуют обстоятельства произошедшего.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дрон упал возле дома министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в поселении Кирьят-Арба в Хевроне, сообщил новостной портал Ynet со ссылкой на местных чиновников.
"В субботу вечером дрон упал недалеко от дома министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в... Кирьят-Арбе", - пишет портал, не уточняя, находился ли политик в этот момент в доме.
По данным Ynet, военные уже убрали БПЛА с территории, он не нес взрывчатых веществ.
Информация о пострадавших не поступала, власти расследуют обстоятельства произошедшего.