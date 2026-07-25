В Испании более 60 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за лесных пожаров в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила эвакуировали более 60 тысяч человек.
- Огонь охватил около 20 тысяч гектаров, и пожары продвигаются в сторону Эль-Эскориаля.
- В связи с распространением пожаров в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба.
МАДРИД, 25 июл - РИА Новости. Более 60 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила, огонь охватил около 20 тысяч гектаров, сообщил телерадиокомпания RTVE.
Вчера глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка объявил режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила в связи с распространением лесных пожаров.
© EMA INFOCA/XЛесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании
© EMA INFOCA/X
Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании
"Огонь уже охватил около 20 тысяч гектаров, эвакуировать пришлось 60 тысяч человек. В частности, около 50 тысяч - в Мадридском регионе и 13 тысяч - в Авиле", - передает телерадиокомпания.
По его информации, пожары продвигаются в сторону Эль-Эскориаля, военное подразделение по чрезвычайным ситуациям UME работает над защитой этого района.
Главной угрозой остается возможное объединение очагов в Мадриде и Авиле. Пока этого не произошло, а ожидаемое ослабление ветра, повышение влажности и снижение температуры могут помочь пожарным сдержать распространение огня.
© REUTERS / SPANISH MILITARY EMERGENCY UNITЛиквидация лесного пожара в муниципалитете Орес, северный регион Арагон, Испания
© REUTERS / SPANISH MILITARY EMERGENCY UNIT
Ликвидация лесного пожара в муниципалитете Орес, северный регион Арагон, Испания
Из ряда муниципалитетов к западу от испанской столицы эвакуировали жителей, еще в трех населенных пунктах действует предписание не покидать дома. В регионе открыты 14 пунктов временного размещения, где находятся более двух тысяч человек.
Отмечается, что в субботу в Испанию должны прибыть четыре пожарных самолета из Греции и Италии, направленные после активации механизма гражданской защиты Евросоюза.
Ранее правительство Испании запросило помощь Евросоюза в борьбе с лесными пожарами. По всей Испании сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.