В Испании более 60 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за лесных пожаров в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила эвакуировали более 60 тысяч человек.

Огонь охватил около 20 тысяч гектаров, и пожары продвигаются в сторону Эль-Эскориаля.

В связи с распространением пожаров в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба.

МАДРИД, 25 июл - РИА Новости. Более 60 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила, огонь охватил около 20 тысяч гектаров, сообщил телерадиокомпания RTVE.

Вчера глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка объявил режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила в связи с распространением лесных пожаров.

© EMA INFOCA/X Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании © EMA INFOCA/X Лесной пожар в провинции Альмерия на юго-востоке Испании

"Огонь уже охватил около 20 тысяч гектаров, эвакуировать пришлось 60 тысяч человек. В частности, около 50 тысяч - в Мадридском регионе и 13 тысяч - в Авиле", - передает телерадиокомпания.

По его информации, пожары продвигаются в сторону Эль-Эскориаля, военное подразделение по чрезвычайным ситуациям UME работает над защитой этого района.

Главной угрозой остается возможное объединение очагов в Мадриде и Авиле. Пока этого не произошло, а ожидаемое ослабление ветра, повышение влажности и снижение температуры могут помочь пожарным сдержать распространение огня.

© REUTERS / SPANISH MILITARY EMERGENCY UNIT Ликвидация лесного пожара в муниципалитете Орес, северный регион Арагон, Испания © REUTERS / SPANISH MILITARY EMERGENCY UNIT Ликвидация лесного пожара в муниципалитете Орес, северный регион Арагон, Испания

Из ряда муниципалитетов к западу от испанской столицы эвакуировали жителей, еще в трех населенных пунктах действует предписание не покидать дома. В регионе открыты 14 пунктов временного размещения, где находятся более двух тысяч человек.

Отмечается, что в субботу в Испанию должны прибыть четыре пожарных самолета из Греции и Италии, направленные после активации механизма гражданской защиты Евросоюза.