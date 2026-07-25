МИД Ирана предупредил Киев об ответе на удар по судну в Каспийском море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Ирана сообщил, что Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно 25 июля, в результате чего один моряк погиб, еще один получил ранения.
- Тегеран оставляет за собой право на ответные действия и заявляет, что не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности.
ТЕГЕРАН, 25 июл – РИА Новости. Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины на иранское торговое судно в Каспийском море, говорится в заявлении иранского МИД.
"Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Ведомство отметило, что ответственность за последствия авантюр Украины ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.