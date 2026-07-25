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МИД Ирана предупредил Киев об ответе на удар по судну в Каспийском море - РИА Новости, 25.07.2026
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22:10 25.07.2026 (обновлено: 22:25 25.07.2026)
МИД Ирана предупредил Киев об ответе на удар по судну в Каспийском море

МИД Ирана: Тегеран оставляет за собой право на ответ после атаки Киева по судну

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана сообщил, что Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно 25 июля, в результате чего один моряк погиб, еще один получил ранения.
  • Тегеран оставляет за собой право на ответные действия и заявляет, что не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности.
ТЕГЕРАН, 25 июл – РИА Новости. Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины на иранское торговое судно в Каспийском море, говорится в заявлении иранского МИД.
Как сообщил в субботу МИД Ирана, Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно 25 июля. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
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"Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Ведомство отметило, что ответственность за последствия авантюр Украины ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.
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