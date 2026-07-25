КСИР заявил об уничтожении более 200 американских военных

ТЕГЕРАН, 25 июл – РИА Новости. Иран уничтожил более 200 американских военных в ходе ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке с момента окончания перемирия между двумя странами, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана) Хосейн Мохеби.