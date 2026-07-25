КСИР заявил об уничтожении более 200 американских военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран уничтожил более 200 американских военных в ходе ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби.
- Иран нанес удары по восьми центрам дислокации американских войск и уничтожил 20 различных пакгаузов.
ТЕГЕРАН, 25 июл – РИА Новости. Иран уничтожил более 200 американских военных в ходе ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке с момента окончания перемирия между двумя странами, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана) Хосейн Мохеби.
"Число погибших американских военных в ходе операции "Наср-2" превышает 200 человек. Число раненых значительно выше", - заявил Мохеби, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
Он добавил, что Иран к данному моменту нанес удары по восьми центрам дислокации американских войск, а также уничтожил 20 различных пакгаузов.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.