Иран обвинил ЕС в поддержке США и Израиля при ударах по мирным жителям

"Как такая убежденная приверженность правам человека может так легко сочетаться с предоставлением логистической и технической поддержки для смертоносных атак против иранского народа – атак, которые целенаправленно осуществляются против мирных жителей и национальной инфраструктуры?", - написал Багаи на своей странице в соцсети Х .

ОН подчеркнул, что Каллас ни разу не выражала сожаление в связи с гибелью иранских детей при ударах, которые, как заявил он, поддерживал Евросоюз.

В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.