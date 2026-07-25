Иран обвинил ЕС в поддержке США и Израиля при ударах по мирным жителям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Евросоюз оказывал прямую поддержку США и Израилю при ударах по иранским мирным жителям.
- Он обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в лицемерии из-за игнорирования целенаправленных ударов по иранским гражданам.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Евросоюз оказывал прямую поддержку США и Израилю при ударах, целью которых становились иранские мирные жители, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
Багаи отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас лицемерит, когда говорит о якобы проблемах с правами человека в Иране и при этом игнорирует целенаправленные удары по иранским гражданам.
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"Как такая убежденная приверженность правам человека может так легко сочетаться с предоставлением логистической и технической поддержки для смертоносных атак против иранского народа – атак, которые целенаправленно осуществляются против мирных жителей и национальной инфраструктуры?", - написал Багаи на своей странице в соцсети Х.
ОН подчеркнул, что Каллас ни разу не выражала сожаление в связи с гибелью иранских детей при ударах, которые, как заявил он, поддерживал Евросоюз.
В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.