"Правду скрывают". В армии США зреет недовольство из-за войны с Ираном

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Дональд Трамп источает оптимизм: "Война с Ираном идет лучше, чем можно было ожидать". Сложно представить, как он решился на эту кампанию, если предполагал, что развиваться она будет еще хуже. Ведь даже военные уже критикуют президента за этот шаг. Что именно стало причиной их возмущения — в материале РИА Новости.

Туманные заявления

"Лишь один раз президент выступил с полноценной речью — почти четыре месяца назад, и то обращение было бессвязным и пустым по содержанию. Сейчас, спустя более 20 недель боевых действий, после гибели как минимум 18 и ранений сотен американцев, народ Соединенных Штатов не знает и не может знать, ни что происходит, ни об успехах, ни о целях президента", — высказалось американское издание The Atlantic.

Более того, медиа в США уже в открытую обвиняют Белый дом и Пентагон в занижении потерь. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), которое отвечает за операции на Ближнем Востоке, в ходе конфликта с Ираном ранения получили более 400 американских военнослужащих. При этом The New York Times отмечает, что с начала войны Пентагон периодически сообщал об общем числе раненых и вернувшихся к исполнению обязанностей военнослужащих, однако в последние недели перестал обновлять эти данные.

© AP Photo / Carolyn Kaster Пентагон © AP Photo / Carolyn Kaster Пентагон

В здании в Арлингтоне это объясняют военной необходимостью: дескать, чувствительная информация позволит Тегерану действовать еще более эффективно и корректировать удары. Но истинные мотивы могут быть куда прозаичнее — пострадавших гораздо больше, а эта информация способна еще сильнее ударить по имиджу нынешней администрации и отношению американцев к начатой по прихоти Белого дома войне.

В частности, корреспондент Associated Press Константин Торопин в X со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что число раненых уже перевалило за 500. При этом, уверяет он, в американской Системе анализа потерь в обороне (DCAS) указано лишь 482 человека.

Манипуляции с данными

Эта система призвана отслеживать состояние войск для конгресса и президента США, однако, судя по всему, данные туда либо вносят несвоевременно, либо скрывают.

На это еще весной обратило внимание и турецкое издание Haber7. Так, в конце апреля оно сообщило, что на момент заключения соглашения о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном 8 апреля в DCAS указывалось 385 погибших и раненых. Спустя 12 дней это число увеличилось до 428. Но на следующий день сократилось до 413. Еще через сутки — и вовсе до 411.

© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard Запуск баллистических ракет в Иране © AP Photo / Iranian Revolutionary Guard Запуск баллистических ракет в Иране

"На вопросы о 15 военнослужащих, исчезнувших из списка потерь за одну ночь, представители Пентагона давали комические ответы", — язвили авторы.

В американском военном ведомстве сослались на то, что ответственный за это дежурный офицер якобы отсутствует на рабочем месте. Однако и позже Пентагон не дал никаких официальных комментариев.

При этом издание также пообщалось и с бывшими сотрудниками DCAS. Одна из них, Джоан Креншоу, обратила внимание: в базе данных отсутствует какая-либо информация о случаях отравления дымом на авианосце USS Gerald Ford.

Турецкий портал также отметил, что DCAS на момент публикации указала лишь 63 раненых военнослужащих ВМС США за весь конфликт, в то время как более 200 моряков обратились за медицинской помощью после инцидента на "Джеральде Форде".

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Tajh Payne Пожарная машина на палубе американского авианосца "Джеральд Форд" © Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Tajh Payne Пожарная машина на палубе американского авианосца "Джеральд Форд"

Напомним: в начале марта на авианосце возник пожар, после чего судно отправилось на ремонт. Официальное объяснение — возгорание в прачечной. При этом, как позже сообщил CNN, в распоряжении которого оказалось видео с корабля, пожар оказался масштабнее и разрушительнее, чем заявлялось. Причиной, по данным телеканала, стал отказ системы пожаротушения, и моряки боялись, что авианосец может быть потерян.

"Малодушие генералов"

Однако пристальное внимание теме уделяют теперь и сами американские военные.

В частности, в середине июля The Washington Post опубликовала большой материал, где деталями случившегося делятся 17 человек, включая солдат, пострадавших в результате удара иранской ракеты по порту Шуайба в Кувейте, и людей, знакомых с ходом расследования инцидента. А подробности там весьма интересные.

В частности, бригадного генерала Клинта Барнса обвиняют в том, что он первым эвакуировался в защищенный бункер, оставив на месте атаки десятки мужчин и женщин из своего подразделения.

"По свидетельствам солдата, по настоянию другого офицера, бежавшего к месту пожара, он вернулся в оперативный центр и начал звать сквозь дым людей, надеясь найти выживших. Генерал этого не сделал", — продолжает издание.

© AP Photo / U.S. Navy Запуск американской ракеты Tomahawk © AP Photo / U.S. Navy Запуск американской ракеты Tomahawk

В результате атаки погибли шесть военнослужащих 103-го командования материально-технического обеспечения, еще десятки получили ранения.

Военные также обвиняют и другого командира — генерал-майора Джона Хинсона. Они утверждают, что и он, и Барнс проигнорировали предупреждения разведки о вероятном ударе по объекту.

"Генералы направили туда войска, несмотря на внутренние оценки, которые советовали воздержаться от этого шага, отчасти потому, что не было адекватной защиты от беспилотников, заявили солдаты", — отмечает WP.

В то же время в CENTCOM эти заявления опровергают.

Также солдаты жалуются, что раненые, которых отправили в Германию, в региональный медицинский центр американской армии в Ландштуле, не получили должного обращения — им перевязали раны и оказали помощь лишь амбулаторно. Врачи при этом признавались, что их даже не уведомили о том, что на борту прибывшего из Кувейта самолета есть пациенты.