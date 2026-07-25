СМИ: министр образования Индии ушел в отставку на фоне протестов молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр образования Индии Дхармендра Прадхан ушел в отставку на фоне протестов молодежи и оппозиции из-за дела об утечке экзаменационных материалов NEET.
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о создании специальных судов ускоренного производства для расследования дела об утечке материалов национального вступительного экзамена по медицине.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр образования Индии Дхармендра Прадхан ушел в отставку на фоне протестов молодежи и оппозиции из-за дела об утечке экзаменационных материалов, сообщает газета Hindustan Times.
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"Прадхан ушел в отставку в субботу на фоне общенациональных протестов из-за утечки материалов NEET (вступительного экзамена по медицине – ред.)", - пишет издание.
Ранее лидер "Партии тараканов" Абхиджит Дипке заявил, что протесты по всей стране продолжатся до ухода министра в отставку. По данным газеты Times of India, в результате волнений пострадали около 130 полицейских и 65 студентов.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщал о создании специальных судов ускоренного производства для расследования дела об утечке материалов национального вступительного экзамена по медицине на фоне масштабных студенческих протестов.