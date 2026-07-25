Рейтинг@Mail.ru
СМИ: министр образования Индии ушел в отставку на фоне протестов молодежи - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 25.07.2026
СМИ: министр образования Индии ушел в отставку на фоне протестов молодежи

Hindustan Times: министр образования Индии ушел в отставку из-за протестов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр образования Индии Дхармендра Прадхан
Министр образования Индии Дхармендра Прадхан - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр образования Индии Дхармендра Прадхан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан ушел в отставку на фоне протестов молодежи и оппозиции из-за дела об утечке экзаменационных материалов NEET.
  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о создании специальных судов ускоренного производства для расследования дела об утечке материалов национального вступительного экзамена по медицине.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр образования Индии Дхармендра Прадхан ушел в отставку на фоне протестов молодежи и оппозиции из-за дела об утечке экзаменационных материалов, сообщает газета Hindustan Times.
«
"Прадхан ушел в отставку в субботу на фоне общенациональных протестов из-за утечки материалов NEET (вступительного экзамена по медицине – ред.)", - пишет издание.
Ранее лидер "Партии тараканов" Абхиджит Дипке заявил, что протесты по всей стране продолжатся до ухода министра в отставку. По данным газеты Times of India, в результате волнений пострадали около 130 полицейских и 65 студентов.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщал о создании специальных судов ускоренного производства для расследования дела об утечке материалов национального вступительного экзамена по медицине на фоне масштабных студенческих протестов.
Протест фермеров в Индии - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
В Индии фермеры вышли на марш против торгового соглашения с США
21 июля, 19:33
 
В миреИндияДхармендра ПрадханНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала