В ICAN предупредили о новой гонке вооружений в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель направления политики Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила о новой опасной гонке вооружений из-за наращивания ядерных арсеналов в мире.

В 2025 году расходы девяти ядерных держав на модернизацию и расширение своих арсеналов составили $119 миллиардов.

В начале июня вышел доклад НКО, из которого следует, что траты на ядерное оружие в США в 2025 году увеличились на 22% и превысили 69 миллиардов долларов, а среди европейских стран лидером стала Великобритания (12,6 миллиарда долларов).

ЖЕНЕВА, 25 июл – РИА Новости. Наращивание ядерных арсеналов в мире свидетельствует о новой опасной гонке вооружений, заявила РИА Новости руководитель направления политики Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

Восемьдесят лет назад, 25 июля 1946 года, на атолле Бикини в архипелаге Маршалловых островов США провели первый подводный атомный взрыв, который стал символом начала ядерной эры. Сегодня, по мнению эксперта, мир столкнулся с новой гонкой вооружений.

"Все девять ядерных держав модернизируют и расширяют свои ядерные арсеналы. Только в 2025 году расходы на эти цели составили $119 миллиардов. Речь идет об опасной гонке вооружений, способной привести к гибели миллиардов людей и превратить планету в радиоактивную пустыню", - сказала она.

По ее словам, "до тех пор, пока существует ядерное оружие, оно может быть применено — случайно, в результате просчета или намеренно".

В начале июня вышел доклад НКО, из которого следует, что за прошлый год траты на ядерное оружие наиболее выросли в США. В 2025 году они увеличились на 22% и превысили 69 миллиардов долларов. Из европейских стран лидером стала Великобритания (12,6 миллиарда долларов).