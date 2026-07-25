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В ICAN предупредили о новой гонке вооружений в мире - РИА Новости, 25.07.2026
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12:05 25.07.2026
В ICAN предупредили о новой гонке вооружений в мире

Сандерс-Закре: наращивание ядерных арсеналов говорит о новой гонке вооружений

© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты у побережья Калифорнии - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Испытательный запуск ракеты у побережья Калифорнии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель направления политики Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила о новой опасной гонке вооружений из-за наращивания ядерных арсеналов в мире.
  • В 2025 году расходы девяти ядерных держав на модернизацию и расширение своих арсеналов составили $119 миллиардов.
  • В начале июня вышел доклад НКО, из которого следует, что траты на ядерное оружие в США в 2025 году увеличились на 22% и превысили 69 миллиардов долларов, а среди европейских стран лидером стала Великобритания (12,6 миллиарда долларов).
ЖЕНЕВА, 25 июл – РИА Новости. Наращивание ядерных арсеналов в мире свидетельствует о новой опасной гонке вооружений, заявила РИА Новости руководитель направления политики Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
Восемьдесят лет назад, 25 июля 1946 года, на атолле Бикини в архипелаге Маршалловых островов США провели первый подводный атомный взрыв, который стал символом начала ядерной эры. Сегодня, по мнению эксперта, мир столкнулся с новой гонкой вооружений.
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"Все девять ядерных держав модернизируют и расширяют свои ядерные арсеналы. Только в 2025 году расходы на эти цели составили $119 миллиардов. Речь идет об опасной гонке вооружений, способной привести к гибели миллиардов людей и превратить планету в радиоактивную пустыню", - сказала она.
По ее словам, "до тех пор, пока существует ядерное оружие, оно может быть применено — случайно, в результате просчета или намеренно".
В начале июня вышел доклад НКО, из которого следует, что за прошлый год траты на ядерное оружие наиболее выросли в США. В 2025 году они увеличились на 22% и превысили 69 миллиардов долларов. Из европейских стран лидером стала Великобритания (12,6 миллиарда долларов).
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в интервью РИА Новости, что наращивание Британией и Францией их ядерных потенциалов ведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений и не соответствует целям Договора о нераспространении ядерного оружия.
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