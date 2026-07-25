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ICAN выразила беспокойство из-за заявлений неядерных стран о ядерном оружии - РИА Новости, 25.07.2026
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07:45 25.07.2026 (обновлено: 07:55 25.07.2026)
ICAN выразила беспокойство из-за заявлений неядерных стран о ядерном оружии

ICAN: заявления неядерных стран вызывают беспокойство

© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeИспытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявления неядерных стран о возможном приобретении ядерного оружия вызывают беспокойство, заявила руководитель направления политики ICAN Алисия Сандерс-Закре.
  • Президент Польши выступил за появление у страны ядерного оружия.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания», и анонсировал увеличение числа ядерных боеголовок и возможность совместных учений по сдерживанию с восемью европейскими странами.
ЖЕНЕВА, 25 июл - РИА Новости. Заявления неядерных стран в ЕС и за его пределами о приобретении ядерного оружия вызывают беспокойство, заявила РИА Новости руководитель направления политики Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
Восемьдесят лет назад, 25 июля 1946 года, на атолле Бикини в архипелаге Маршалловых островов США провели первый подводный атомный взрыв, который стал символом начала ядерной эры. По словам эксперта, сегодня нормы ядерного нераспространения находятся под угрозой из-за действий ряда неядерных государств, рассматривающих возможность размещения на своей территории ядерного оружия.
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"Не меньшую обеспокоенность вызывают и публичные заявления представителей неядерных государств о возможности создания ядерного оружия. В их числе - высказывание президента Польши (Кароля) Навроцкого, а также результаты опроса 2025 года, показавшие, что почти три четверти южнокорейцев поддержали бы создание ядерного оружия", - сказала Сандерс-Закре.
В феврале польский президент выступил за появление у страны ядерного оружия. По его словам, Варшава должна идти по пути "к польскому ядерному потенциалу" с соблюдением "всех международных норм".
Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.
По словам французского лидера, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в интервью РИА Новости, что наращивание Британией и Францией их ядерных потенциалов ведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений и не соответствует целям Договора о нераспространении ядерного оружия.
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