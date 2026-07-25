Хуситы пообещали ответить на саудовские удары

Краткий пересказ от РИА ИИ Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) пообещало ответить на авиаудары Саудовской Аравии по провинции Ходейда на Красном море.

Хуситы обвинили Эр-Рияд в нанесении ударов по гражданским объектам в Ходейде и на острове Камран и пообещали в ответ нанести удары по саудовским портам.

ДОХА, 25 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) пообещало ответить на авиаудары Саудовской Аравии по подконтрольной ему провинции Ходейда на Красном море.

Ранее источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что саудовская авиация нанесла не менее пяти ударов по разным местам в Ходейде на западе Йемена

"Мы заявляем, что эти недавние преступления не останутся без ответа. Принцип сдерживания, установленный нашим народом, его руководством и вооруженными силами, является ясным и незыблемым", - говорится в заявлении политбюро "Ансар Алла". Его цитирует телеканал Al Masirah

Хуситы обвинили Эр-Рияд в нанесении ударов по гражданским объектам в Ходейде и на острове Камран, в том числе по порту Ходейды, пообещав в ответ нанести удары по саудовским портам.

"Удары по гражданской инфраструктуре представляют собой опасную эскалацию... и продолжение агрессии не принесет агрессорам ничего, кроме новых потерь", - заявило руководство хуситов.