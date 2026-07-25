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Хуситы пообещали ответить на саудовские удары - РИА Новости, 25.07.2026
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03:44 25.07.2026
Хуситы пообещали ответить на саудовские удары

Хуситы пообещали ответить на удары Саудовской Аравии по Ходейде

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) пообещало ответить на авиаудары Саудовской Аравии по провинции Ходейда на Красном море.
  • Хуситы обвинили Эр-Рияд в нанесении ударов по гражданским объектам в Ходейде и на острове Камран и пообещали в ответ нанести удары по саудовским портам.
ДОХА, 25 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) пообещало ответить на авиаудары Саудовской Аравии по подконтрольной ему провинции Ходейда на Красном море.
Ранее источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что саудовская авиация нанесла не менее пяти ударов по разным местам в Ходейде на западе Йемена.
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"Мы заявляем, что эти недавние преступления не останутся без ответа. Принцип сдерживания, установленный нашим народом, его руководством и вооруженными силами, является ясным и незыблемым", - говорится в заявлении политбюро "Ансар Алла". Его цитирует телеканал Al Masirah.
Хуситы обвинили Эр-Рияд в нанесении ударов по гражданским объектам в Ходейде и на острове Камран, в том числе по порту Ходейды, пообещав в ответ нанести удары по саудовским портам.
"Удары по гражданской инфраструктуре представляют собой опасную эскалацию... и продолжение агрессии не принесет агрессорам ничего, кроме новых потерь", - заявило руководство хуситов.
В свою очередь, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией подтвердила нанесение ударов по военным целям в Ходейде в ответ на атаки на танкеры в Красном море, но опровергла обвинение в атаке на порт Ходейды.
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