Хуситы пообещали ответить на саудовские удары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) пообещало ответить на авиаудары Саудовской Аравии по провинции Ходейда на Красном море.
- Хуситы обвинили Эр-Рияд в нанесении ударов по гражданским объектам в Ходейде и на острове Камран и пообещали в ответ нанести удары по саудовским портам.
ДОХА, 25 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) пообещало ответить на авиаудары Саудовской Аравии по подконтрольной ему провинции Ходейда на Красном море.
"Мы заявляем, что эти недавние преступления не останутся без ответа. Принцип сдерживания, установленный нашим народом, его руководством и вооруженными силами, является ясным и незыблемым", - говорится в заявлении политбюро "Ансар Алла". Его цитирует телеканал Al Masirah.
Хуситы обвинили Эр-Рияд в нанесении ударов по гражданским объектам в Ходейде и на острове Камран, в том числе по порту Ходейды, пообещав в ответ нанести удары по саудовским портам.
"Удары по гражданской инфраструктуре представляют собой опасную эскалацию... и продолжение агрессии не принесет агрессорам ничего, кроме новых потерь", - заявило руководство хуситов.
В свою очередь, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией подтвердила нанесение ударов по военным целям в Ходейде в ответ на атаки на танкеры в Красном море, но опровергла обвинение в атаке на порт Ходейды.