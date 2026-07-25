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Хоценко попросил Путина дать поручение по газификации регионов Сибири - РИА Новости, 25.07.2026
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21:54 25.07.2026
Хоценко попросил Путина дать поручение по газификации регионов Сибири

Хоценко попросил Путина дать поручение по вопросам газификации регионов Сибири

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с Владимиром Путиным попросил дать поручение правительству и "Газпрому" по вопросам газификации регионов Сибири.
  • По его словам, шесть регионов Сибири испытывают потребности по газификации.
ОМСК, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу попросил дать поручение правительству и "Газпрому" по вопросам газификации регионов Сибири.
По его словам, шесть регионов Сибири испытывают потребности по газификации.
"Хотел бы попросить Ваше поручение отдельно правительству и "Газпрому" постараться найти лимиты внутри этой системы, ну и, вообще, впоследствии расшить газотранспортную систему Сибири", - сказал Хоценко.
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Омская областьРоссияВиталий ХоценкоВладимир ПутинГазпром
 
 
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