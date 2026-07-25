Хоценко попросил Путина дать поручение по газификации регионов Сибири

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с Владимиром Путиным попросил дать поручение правительству и "Газпрому" по вопросам газификации регионов Сибири.
- По его словам, шесть регионов Сибири испытывают потребности по газификации.
ОМСК, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу попросил дать поручение правительству и "Газпрому" по вопросам газификации регионов Сибири.
По его словам, шесть регионов Сибири испытывают потребности по газификации.