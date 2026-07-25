Губернатор Омской области передал Путину сувениры, связанные с регионом

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал Владимиру Путину исторические монеты и глиняные изделия в качестве сувениров.

Хоценко поблагодарил Путина за подписание указа о праздновании 400-летия со дня освоения Россией Омского Прииртышья.

Губернатор попросил Путина согласовать кандидатуру вице-премьера Дмитрия Патрушева на должность в оргкомитете по празднованию юбилея.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в субботу сообщил, что передал ему в качестве сувениров исторические монеты и глиняные изделия.

Президент РФ Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область провел отдельную встречу с главой региона Виталием Хоценко.

"Владимир Владимирович, я Вас хочу поблагодарить за всех омичей. Вы подписали указ о (праздновании - ред.) 400-летия со дня освоения Россией Омского Прииртышья. Мы сегодня формируем организационный комитет", - сказал Хоценко.

Он отметил, что "для нас это серьезная дата". "(Был - ред.) указ царя Михаила Федоровича 1628 года ... Проведены раскопки, я Вам там через протокол передал сувенир, там есть монеты, которые датированы тем годом - Михаил Федорович правил страной, различные глинные изделия", - сказал губернатор.

Глава региона также попросил Путина согласовать на должность оргкомитета по празднованию юбилея кандидатуру вице-премьера Дмитрия Патрушева, который является куратором Сибирского федерального округа в правительстве РФ.