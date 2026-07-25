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Губернатор Омской области передал Путину сувениры, связанные с регионом - РИА Новости, 25.07.2026
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21:43 25.07.2026
Губернатор Омской области передал Путину сувениры, связанные с регионом

Хоценко передал Путину монеты и глиняные изделия в качестве сувениров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Омской области Виталий Хоценко передал Владимиру Путину исторические монеты и глиняные изделия в качестве сувениров.
  • Хоценко поблагодарил Путина за подписание указа о праздновании 400-летия со дня освоения Россией Омского Прииртышья.
  • Губернатор попросил Путина согласовать кандидатуру вице-премьера Дмитрия Патрушева на должность в оргкомитете по празднованию юбилея.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в субботу сообщил, что передал ему в качестве сувениров исторические монеты и глиняные изделия.
Президент РФ Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область провел отдельную встречу с главой региона Виталием Хоценко.
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"Владимир Владимирович, я Вас хочу поблагодарить за всех омичей. Вы подписали указ о (праздновании - ред.) 400-летия со дня освоения Россией Омского Прииртышья. Мы сегодня формируем организационный комитет", - сказал Хоценко.
Он отметил, что "для нас это серьезная дата". "(Был - ред.) указ царя Михаила Федоровича 1628 года ... Проведены раскопки, я Вам там через протокол передал сувенир, там есть монеты, которые датированы тем годом - Михаил Федорович правил страной, различные глинные изделия", - сказал губернатор.
Глава региона также попросил Путина согласовать на должность оргкомитета по празднованию юбилея кандидатуру вице-премьера Дмитрия Патрушева, который является куратором Сибирского федерального округа в правительстве РФ.
"Хорошо", - сказал Путин.
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РоссияОмская областьВладимир ПутинВиталий Хоценко
 
 
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