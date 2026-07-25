Хоценко рассказал о гумпомощи, которую Омская область отправляет в зону СВО

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Омская область с начала спецоперации направила более 4 тысяч тонн гуманитарного груза в зону ее проведения и соседние регионы, сообщил губернатор области Виталий Хоценко.

"На постоянной основе мы продолжаем гуманитарный конвой отправлять. Омичи более четырех тысяч тонн грузов с начала СВО отправили и в зону проведения специальной военной операции, и в приграничье с зоной СВО, продолжаем это и дальше делать", - доложил Хоценко Путину в рамках рабочей встречи.