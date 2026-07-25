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Хоценко рассказал о гумпомощи, которую Омская область отправляет в зону СВО - РИА Новости, 25.07.2026
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22:23 25.07.2026
Хоценко рассказал о гумпомощи, которую Омская область отправляет в зону СВО

Хоценко: Омская область отправила более 4 тысяч тонн гумпомощи в зону СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омская область с начала спецоперации направила более 4 тысяч тонн гуманитарного груза в зону ее проведения и соседние регионы.
  • Губернатор Омской области Виталий Хоценко доложил президенту Владимиру Путину о выполнении поручения по реализации 14 самых востребованных мер поддержки участников СВО и их семей.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Омская область с начала спецоперации направила более 4 тысяч тонн гуманитарного груза в зону ее проведения и соседние регионы, сообщил губернатор области Виталий Хоценко.
Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область провел отдельную встречу с главой региона.
"На постоянной основе мы продолжаем гуманитарный конвой отправлять. Омичи более четырех тысяч тонн грузов с начала СВО отправили и в зону проведения специальной военной операции, и в приграничье с зоной СВО, продолжаем это и дальше делать", - доложил Хоценко Путину в рамках рабочей встречи.
По словам губернатора, власти региона выполнили поручение президента по реализации 14 самых востребованных мер поддержки участников СВО и их семей. Помимо этого, отметил Хоценко, в Омской области действуют еще 40 различных мер поддержки.
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Омская областьРоссияВиталий ХоценкоВладимир Путин
 
 
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