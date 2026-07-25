Хоценко рассказал о гумпомощи, которую Омская область отправляет в зону СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Омская область с начала спецоперации направила более 4 тысяч тонн гуманитарного груза в зону ее проведения и соседние регионы.
- Губернатор Омской области Виталий Хоценко доложил президенту Владимиру Путину о выполнении поручения по реализации 14 самых востребованных мер поддержки участников СВО и их семей.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Омская область с начала спецоперации направила более 4 тысяч тонн гуманитарного груза в зону ее проведения и соседние регионы, сообщил губернатор области Виталий Хоценко.
Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Омскую область провел отдельную встречу с главой региона.
"На постоянной основе мы продолжаем гуманитарный конвой отправлять. Омичи более четырех тысяч тонн грузов с начала СВО отправили и в зону проведения специальной военной операции, и в приграничье с зоной СВО, продолжаем это и дальше делать", - доложил Хоценко Путину в рамках рабочей встречи.
По словам губернатора, власти региона выполнили поручение президента по реализации 14 самых востребованных мер поддержки участников СВО и их семей. Помимо этого, отметил Хоценко, в Омской области действуют еще 40 различных мер поддержки.
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28 июня, 16:07