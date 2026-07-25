В Грузии назвали причину блэкаута

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"Отключилась 500-киловольтная линия "Имерети", <…> именно через эту линию проходит основная нагрузка энергосистемы страны. После ее отключения был нарушен режим работы, и энергосистема полностью распалась. Сейчас мы находимся в процессе ликвидации аварии", — отметил директор ИнгуриГЭС в интервью телекомпании "ТВ Пирвели".