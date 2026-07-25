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В Грузии назвали причину блэкаута - РИА Новости, 25.07.2026
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10:55 25.07.2026 (обновлено: 20:58 25.07.2026)
В Грузии назвали причину блэкаута

Директор Ингурской ГЭС назвал аварию на ЛЭП "Имерети" причиной блэкаута в Грузии

CC BY 2.0 / Anny_7965 / Enguri hydroelectric power stationИнгурская ГЭС
Ингурская ГЭС - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
CC BY 2.0 / Anny_7965 / Enguri hydroelectric power station
Ингурская ГЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии из-за отключения 500-киловольтной линии электропередачи "Имерети".
  • Директор ИнгуриГЭС Леван Мебония сообщил, что энергосистема страны полностью распалась после отключения линии, сейчас идет процесс ликвидации аварии.
ТБИЛИСИ, 25 июл — РИА Новости. Масштабное отключение электроэнергии в Грузии было вызвано отключением 500-киловольтной линии электропередачи "Имерети", сообщил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции ИнгуриГЭС Леван Мебония.
В Грузии в субботу утром случился второй за последние два дня блэкаут. Подача электроэнергии уже восстановлена всей стране. Первый блэкаут произошел в ночь на пятницу.
«

"Отключилась 500-киловольтная линия "Имерети", <…> именно через эту линию проходит основная нагрузка энергосистемы страны. После ее отключения был нарушен режим работы, и энергосистема полностью распалась. Сейчас мы находимся в процессе ликвидации аварии", — отметил директор ИнгуриГЭС в интервью телекомпании "ТВ Пирвели".

При этом Мебония заявил, что пока не может назвать причину, по которой была повреждена линия электропередачи "Имерети".
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