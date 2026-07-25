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В Грузии восстановили движение поездов после блэкаута - РИА Новости, 25.07.2026
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10:28 25.07.2026
В Грузии восстановили движение поездов после блэкаута

В Грузии полностью восстановили движение поездов после блэкаута

© СоцсетиБлэкаут в Тбилиси
Блэкаут в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Соцсети
Блэкаут в Тбилиси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение поездов в Грузии полностью восстановлено после масштабного отключения электроэнергии.
  • В Грузии за последние два дня произошло два блэкаута, подача электроэнергии в столице уже восстановлена.
ТБИЛИСИ, 25 июл — РИА Новости. Движение поездов в Грузии полностью восстановлено после масштабного отключения электроэнергии, сообщили РИА Новости в администрации "Грузинской железной дороги".
В Грузии за последние два дня произошло два блэкаута. Подача электроэнергии постепенно восстанавливается, столица уже получает электроэнергию. Первый блэкаут произошел в ночь на пятницу. Причины аварии так и не установлены.
«
"Подачи электроэнергии не было с 8.00 до 10:00 (7.00-9.00 мск). Из-за этого не смогли отправится три утренних рейса - в Батуми и Зугдиди. Движение поездов уже возобновлено в обычном режиме", — сообщили в компании.
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