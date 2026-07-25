В Грузии восстановили движение поездов после блэкаута

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"Подачи электроэнергии не было с 8.00 до 10:00 (7.00-9.00 мск). Из-за этого не смогли отправится три утренних рейса - в Батуми и Зугдиди. Движение поездов уже возобновлено в обычном режиме", — сообщили в компании.