Краткий пересказ от РИА ИИ В Гонконге действует строгий запрет на ввоз, хранение и использование электронных сигарет, вейпов и любых устройств и жидкостей для вейпинга.

Случайное наличие подобной продукции рассматривается как серьезное нарушение с крупными штрафами и возможной уголовной ответственностью.

Без уплаты пошлины в Гонконг можно ввезти только 19 традиционных сигарет, одну сигару или до 25 граммов табака на человека.

ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. В Гонконге действует строгий запрет на ввоз и использование электронных сигарет и вейпов, при этом без уплаты пошлин в мегаполис можно ввезти только 19 традиционных сигарет, рассказала РИА Новости пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге консул Екатерина Богучарская.

"Особенно отмечу: в городе действует строгий запрет на ввоз, хранение и использование электронных сигарет, вейпов, а также любых устройств и жидкостей для вейпинга", - заявила Богучарская.

Она добавила, что даже случайное наличие подобной продукции рассматривается как серьезное нарушение – с крупными штрафами и возможной уголовной ответственностью уже на этапе пересечения границы.

Аналогичный строгий запрет, указала дипломат, распространяется на любые товары с каннабидиолом (CBD), включая косметику и пищевые добавки.