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Российских туристов предупредили о жестких таможенных запретах в Гонконге - РИА Новости, 25.07.2026
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05:50 25.07.2026
Российских туристов предупредили о жестких таможенных запретах в Гонконге

В Гонконге ограничили ввоз электронных сигарет и вейпов

© AP Photo / Nam Y. Huh, FileМужчина курит электронную сигарету
Мужчина курит электронную сигарету - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
Мужчина курит электронную сигарету. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гонконге действует строгий запрет на ввоз, хранение и использование электронных сигарет, вейпов и любых устройств и жидкостей для вейпинга.
  • Случайное наличие подобной продукции рассматривается как серьезное нарушение с крупными штрафами и возможной уголовной ответственностью.
  • Без уплаты пошлины в Гонконг можно ввезти только 19 традиционных сигарет, одну сигару или до 25 граммов табака на человека.
ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. В Гонконге действует строгий запрет на ввоз и использование электронных сигарет и вейпов, при этом без уплаты пошлин в мегаполис можно ввезти только 19 традиционных сигарет, рассказала РИА Новости пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге консул Екатерина Богучарская.
"Особенно отмечу: в городе действует строгий запрет на ввоз, хранение и использование электронных сигарет, вейпов, а также любых устройств и жидкостей для вейпинга", - заявила Богучарская.
Она добавила, что даже случайное наличие подобной продукции рассматривается как серьезное нарушение – с крупными штрафами и возможной уголовной ответственностью уже на этапе пересечения границы.
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Аналогичный строгий запрет, указала дипломат, распространяется на любые товары с каннабидиолом (CBD), включая косметику и пищевые добавки.
"Что касается традиционных табачных изделий, здесь тоже особый порядок: без уплаты пошлины можно ввезти только 19 сигарет, одну сигару или до 25 граммов табака на человека", - сообщила она.
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