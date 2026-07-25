ВС России ударом "Герани" поразили балкер в Черном море, используемый ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили балкер в Черном море с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер».
- Судно использовалось для доставки военных грузов ВСУ.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ударом "Герани" поразили в Черном море балкер, используемый для доставки военных грузов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчетом войск беспилотных систем по обнаруженному в акватории сухогрузу был нанесен удар с применением реактивного БПЛА "Герань-4 Сикер". Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано поражение судна, использовавшегося для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как беспилотник "Герань-4 Сикер" поражает судно типа "балкер" в акватории Черного моря.
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