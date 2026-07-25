В Японском море пройдут вторые военно-морские учения России и Индонезии

Краткий пересказ от РИА ИИ Вторые российско-индонезийские военно-морские учения «Орруда-2026» откроются в Владивостоке 25 июля.

Морской этап учений пройдет в Японском море с участием корвета «Совершенный» и фрегата «Густи Нгурах Рай», выход в море запланирован на 28 июля.

Корабли и вертолеты морской авиации двух стран будут отрабатывать совместные действия по маневрированию, артиллерийской стрельбе, спасению на море и другие составляющие обеспечения морской безопасности.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вторые российско-индонезийские военно-морские учения пройдут в Японском море, Вторые российско-индонезийские военно-морские учения пройдут в Японском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Двадцать пятого июля на главной базе Тихоокеанского флота ( ТОФ ) города Владивосток состоялась торжественная церемония открытия второго российско-индонезийского военно-морского учения "Орруда-2026". В мероприятии были задействованы экипажи кораблей участников учения - корвета "Совершенный" ТОФ и фрегата "Густи Нгурах Рай" ВМС Республики Индонезия.

"Морской этап учения состоится в Японском море. Выход в море корвета "Совершенный" и фрегата "Густи Нгурах Рай" запланирован на 28 июля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что корабли и вертолеты морской авиации двух стран отработают совместные действия по маневрированию, артиллерийской стрельбе, спасению на море и другие составляющие обеспечения морской безопасности.

"На берегу будут проведены протокольные и спортивные мероприятия, посещение музея ТОФ, а также уточнение плана морского этапа учения", - следует из сообщения.