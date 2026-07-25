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В Японском море пройдут вторые военно-морские учения России и Индонезии - РИА Новости, 25.07.2026
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19:35 25.07.2026

В Японском море пройдут вторые военно-морские учения России и Индонезии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТоржественная церемония открытия второго российско-индонезийского военно-морского учения "Орруда-2026" во Владивостоке
Торжественная церемония открытия второго российско-индонезийского военно-морского учения Орруда-2026 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Торжественная церемония открытия второго российско-индонезийского военно-морского учения "Орруда-2026" во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вторые российско-индонезийские военно-морские учения «Орруда-2026» откроются в Владивостоке 25 июля.
  • Морской этап учений пройдет в Японском море с участием корвета «Совершенный» и фрегата «Густи Нгурах Рай», выход в море запланирован на 28 июля.
  • Корабли и вертолеты морской авиации двух стран будут отрабатывать совместные действия по маневрированию, артиллерийской стрельбе, спасению на море и другие составляющие обеспечения морской безопасности.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вторые российско-индонезийские военно-морские учения пройдут в Японском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Двадцать пятого июля на главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) города Владивосток состоялась торжественная церемония открытия второго российско-индонезийского военно-морского учения "Орруда-2026". В мероприятии были задействованы экипажи кораблей участников учения - корвета "Совершенный" ТОФ и фрегата "Густи Нгурах Рай" ВМС Республики Индонезия.
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"Морской этап учения состоится в Японском море. Выход в море корвета "Совершенный" и фрегата "Густи Нгурах Рай" запланирован на 28 июля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что корабли и вертолеты морской авиации двух стран отработают совместные действия по маневрированию, артиллерийской стрельбе, спасению на море и другие составляющие обеспечения морской безопасности.
"На берегу будут проведены протокольные и спортивные мероприятия, посещение музея ТОФ, а также уточнение плана морского этапа учения", - следует из сообщения.
В пресс-службе подчеркнули, что учение во Владивостоке открыли командующий Тихоокеанским флотом Военно-Морского Флота Российской Федерации адмирал Виктор Лиина и главнокомандующий Военно-морскими силами Республики Индонезия адмирал Мухаммад Али.
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