Латина в Москве: карнавал, кино, танго и манго. Вход на фестиваль свободный

В Москве открылся V Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Его организовали Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей и Московский центр международного сотрудничества при поддержке посольств стран региона. В программе — музыка, танцы, кино, гастрономия, лекции, творческие мастер-классы и семейные мероприятия. Вход свободный, однако на некоторые события требуется предварительная регистрация.
В Москве открылся V Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Его организовали Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей и Московский центр международного сотрудничества при поддержке посольств стран региона. В программе — музыка, танцы, кино, гастрономия, лекции, творческие мастер-классы и семейные мероприятия. Вход свободный, однако на некоторые события требуется предварительная регистрация.
Торжественная церемония открытия состоялась 18 июля на Главной сцене сада "Эрмитаж". В ней приняли участие представители Правительства Москвы и дипломатических миссий стран Латинской Америки. Сад стал центральной площадкой фестиваля: 18 и 19 июля здесь прошли концерты, выступления с танцевальными и вокальными номерами, показы национальных костюмов и тематические программы посольств.
Торжественная церемония открытия состоялась 18 июля на Главной сцене сада "Эрмитаж". В ней приняли участие представители Правительства Москвы и дипломатических миссий стран Латинской Америки. Сад стал центральной площадкой фестиваля: 18 и 19 июля здесь прошли концерты, выступления с танцевальными и вокальными номерами, показы национальных костюмов и тематические программы посольств.
В музыкальной программе прозвучали кумбия и бачата в исполнении никарагуанской группы El Ardo, кубинские композиции от Hot Havana Orchestra и произведения бразильского мультиинструменталиста Рикардо Родригеса. На сцену также вышли коллективы и артисты из Парагвая, Мексики и Эквадора.
В музыкальной программе прозвучали кумбия и бачата в исполнении никарагуанской группы El Ardo, кубинские композиции от Hot Havana Orchestra и произведения бразильского мультиинструменталиста Рикардо Родригеса. На сцену также вышли коллективы и артисты из Парагвая, Мексики и Эквадора.
Певица Фантине представила специальную программу из доминиканского репертуара. Tangovsky Project исполнил аргентинское танго и произведения Карлоса Гарделя и Астора Пьяццоллы. Колумбийская группа "Маримбеа" познакомила публику с традицией музыки на маримбе, песнями и танцами, включенными в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Певица Фантине представила специальную программу из доминиканского репертуара. Tangovsky Project исполнил аргентинское танго и произведения Карлоса Гарделя и Астора Пьяццоллы. Колумбийская группа "Маримбеа" познакомила публику с традицией музыки на маримбе, песнями и танцами, включенными в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Танцевальные школы провели открытые занятия по сальсе, бачате, реггетону, меренге, зумбе, кумбии, аргентинскому танго и парагвайской польке. Вечером 18 июля фестивальная программа завершилась латиноамериканской вечеринкой "Где культуры танцуют вместе".
Танцевальные школы провели открытые занятия по сальсе, бачате, реггетону, меренге, зумбе, кумбии, аргентинскому танго и парагвайской польке. Вечером 18 июля фестивальная программа завершилась латиноамериканской вечеринкой "Где культуры танцуют вместе".
Лекторий фестиваля посвящен истории, традициям и современной культуре стран региона. В программе — встречи с послами и дипломатами, рассказы о Парагвае, Эль-Сальвадоре, Доминиканской Республике и Никарагуа, викторина Русского географического общества, интерактивные уроки португальского языка и мастер-класс "Бразилия за 40 минут".
Лекторий фестиваля посвящен истории, традициям и современной культуре стран региона. В программе — встречи с послами и дипломатами, рассказы о Парагвае, Эль-Сальвадоре, Доминиканской Республике и Никарагуа, викторина Русского географического общества, интерактивные уроки португальского языка и мастер-класс "Бразилия за 40 минут".
Гости фестиваля могли расписать виниловые пластинки, экосумки и панамы, создать украшения в кубинском стиле и ловцы снов. На часть мастер-классов требовалась запись на площадке, число участников было ограничено.
Гости фестиваля могли расписать виниловые пластинки, экосумки и панамы, создать украшения в кубинском стиле и ловцы снов. На часть мастер-классов требовалась запись на площадке, число участников было ограничено.
В зоне "Латина Маркет" были представлены маски, сомбреро, веера, украшения, специи, чай, какао и другие товары из стран региона. Посольства Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Колумбии, Парагвая, Перу и Эквадора подготовили собственные культурные и гастрономические программы.
В зоне "Латина Маркет" были представлены маски, сомбреро, веера, украшения, специи, чай, какао и другие товары из стран региона. Посольства Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Колумбии, Парагвая, Перу и Эквадора подготовили собственные культурные и гастрономические программы.
Для детей подготовили квест "Ковбойское ранчо", анимационные программы по мотивам мультфильмов "Энканто" и "Тайна Коко", аквагрим и показательные выступления по футбольному фристайлу.
Для детей подготовили квест "Ковбойское ранчо", анимационные программы по мотивам мультфильмов "Энканто" и "Тайна Коко", аквагрим и показательные выступления по футбольному фристайлу.
На фестивальном фуд-корте можно было попробовать севиче, буррито, фахитос, эмпанадас, текеньос, бразильскую кошинью и другие блюда региона. В меню также вошли латиноамериканские напитки, кофе, какао, шоколад из Венесуэлы и Эквадора и тропические фрукты.
На фестивальном фуд-корте можно было попробовать севиче, буррито, фахитос, эмпанадас, текеньос, бразильскую кошинью и другие блюда региона. В меню также вошли латиноамериканские напитки, кофе, какао, шоколад из Венесуэлы и Эквадора и тропические фрукты.
С 21 по 26 июля пройдет Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Показы организованы в кинотеатре "Иллюзион" и Инженерном корпусе Третьяковской галереи.
С 21 по 26 июля пройдет Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Показы организованы в кинотеатре "Иллюзион" и Инженерном корпусе Третьяковской галереи.
В программу вошли 14 фильмов из 11 стран. Парагвай участвует в фестивале впервые. Картины рассказывают о семейных отношениях, исторической памяти, социальных переменах и культурном многообразии региона. На большинство сеансов требуется предварительная регистрация.
В программу вошли 14 фильмов из 11 стран. Парагвай участвует в фестивале впервые. Картины рассказывают о семейных отношениях, исторической памяти, социальных переменах и культурном многообразии региона. На большинство сеансов требуется предварительная регистрация.
Отдельное событие фестиваля, посвященное Доминиканской Республике и Колониальному городу Санто-Доминго, внесенному в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, прошло 18 июля в саду "Эрмитаж".
В этом году к фестивалю впервые присоединился Московский зоопарк. Здесь открылись тематические фотовыставки, посвященные природному наследию Колумбии и Парагвая. В экспозиции представлены работы фотографов из этих стран. Выставочные проекты будут работать до конца августа.
Отдельное событие фестиваля, посвященное Доминиканской Республике и Колониальному городу Санто-Доминго, внесенному в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, прошло 18 июля в саду "Эрмитаж".
В этом году к фестивалю впервые присоединился Московский зоопарк. Здесь открылись тематические фотовыставки, посвященные природному наследию Колумбии и Парагвая. В экспозиции представлены работы фотографов из этих стран. Выставочные проекты будут работать до конца августа.
Фестиваль объединяет десятки событий на разных площадках Москвы и знакомит публику с культурой, кухней, музыкой, кинематографом и традициями стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Программа продлится до 26 июля.
Фестиваль объединяет десятки событий на разных площадках Москвы и знакомит публику с культурой, кухней, музыкой, кинематографом и традициями стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Программа продлится до 26 июля.