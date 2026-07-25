NYT: Европа боится зависимости от США после отказа от топлива из России

Краткий пересказ от РИА ИИ В Европе опасаются чрезмерной зависимости от США после отказа от российских энергоносителей.

Американские поставщики обеспечивают там около двух третей поставок СПГ, и эта доля может вырасти до 80% к концу десятилетия.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Европе опасаются чрезмерной зависимости от США после отказа от российских энергоносителей, пишет газета В Европе опасаются чрезмерной зависимости от США после отказа от российских энергоносителей, пишет газета New York Times

"Европа существенно увеличила импорт топлива, особенно из США . <...> Это породило сильную тревогу, <...> что Старый Свет, отказываясь от российского газа, <...> предоставляет Вашингтону <...> чрезмерный рычаг давления на внутреннюю энергетическую политику", — говорится в публикации.

Подчеркивается, что сейчас американские поставщики обеспечивают около двух третей европейского импорта сжиженного природного газа, и эта доля может вырасти до 80% к концу десятилетия.

В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном прекращении закупок российского топлива. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным планируется с 1 января 2027 года. Эмбарго на трубопроводный газ заработало с 17 июня 2026-го по краткосрочным договорам, а по долгосрочным начнет действовать с 1 ноября 2027 года.