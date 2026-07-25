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NYT: Европа боится зависимости от США после отказа от топлива из России - РИА Новости, 25.07.2026
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04:32 25.07.2026 (обновлено: 08:53 25.07.2026)
NYT: Европа боится зависимости от США после отказа от топлива из России

NYT: Европа опасается зависимости от США после отказа от топлива из России

© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Европе опасаются чрезмерной зависимости от США после отказа от российских энергоносителей.
  • Американские поставщики обеспечивают там около двух третей поставок СПГ, и эта доля может вырасти до 80% к концу десятилетия.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Европе опасаются чрезмерной зависимости от США после отказа от российских энергоносителей, пишет газета New York Times.
"Европа существенно увеличила импорт топлива, особенно из США. <...> Это породило сильную тревогу, <...> что Старый Свет, отказываясь от российского газа, <...> предоставляет Вашингтону <...> чрезмерный рычаг давления на внутреннюю энергетическую политику", — говорится в публикации.
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Подчеркивается, что сейчас американские поставщики обеспечивают около двух третей европейского импорта сжиженного природного газа, и эта доля может вырасти до 80% к концу десятилетия.
В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном прекращении закупок российского топлива. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным планируется с 1 января 2027 года. Эмбарго на трубопроводный газ заработало с 17 июня 2026-го по краткосрочным договорам, а по долгосрочным начнет действовать с 1 ноября 2027 года.
Владимир Путин отмечал, что России может быть выгодно как можно скорее прекратить поставки европейским странам, поскольку там и так планируют от них отказаться. Вместо этого он поручил правительству проработать возможность экспорта газа на перспективные рынки.
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