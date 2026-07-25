Краткий пересказ от РИА ИИ В Эстонии разразился скандал из-за рекламы компании Rannarootsi, в которой используется лозунг, связанный с термином, обозначающим русскоязычных людей.

Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил, что реклама является продуктом государственной политики и бытовой русофобии последних 35 лет.

Он считает, что отказ компании снять рекламу подтверждает укоренение русофобии в эстонском обществе.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Реклама жарки лука в Эстонии, из-за которой разразился скандал, является продуктом государственной политики и бытовой русофобии последних 35 лет, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

Эстонии разразился скандал после того как компания Rannarootsi выпустила постер с двумя мужчинами в футболках с флагами Украины , которые готовят мясо на гриле, а позади поднимается дым от пожаров. Негодование интернет-пользователей вызвал рекламный лозунг – "Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий", поскольку "луковицами" в республике называют русскоязычных.

По мнению Панкратова, в рекламе нет никаких случайностей или ошибки копирайтера, она явно содержит признаки русофобии и политический подтекст.

« "Здесь речь идет о сознательной ставке на этнический, националистический стеб, как маркетинговый инструмент, рассчитанный на определенную неонацистскую аудиторию, которая считает такие шутки не просто приемлемыми, но и нормой. Бизнес просто считывает сигнал из настроений эстонского общества и монетизирует его", - считает Панкратов.

Показательным элементом, продолжил он, стал отказ компании снять рекламу. "В этом смысле это не государственный акт, но все равно явный продукт государственной политики идентичности последних 35 лет - форма нормализованной бытовой русофобии, ксенофобии и антисиситизма, которым позволили укорениться в подсознании глубоко и плотно", - заключил Панкратов.