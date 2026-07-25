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Экс-депутат Рижской думы высказался о русофобской рекламе в Эстонии - РИА Новости, 25.07.2026
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09:01 25.07.2026 (обновлено: 09:02 25.07.2026)
Экс-депутат Рижской думы высказался о русофобской рекламе в Эстонии

Экс-депутат Панкратов: реклама жарки лука в Эстонии является продуктом русофобии

Рекламная кампания производителя мясопродуктов в Эстонии
Рекламная кампания производителя мясопродуктов в Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Рекламная кампания производителя мясопродуктов в Эстонии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Эстонии разразился скандал из-за рекламы компании Rannarootsi, в которой используется лозунг, связанный с термином, обозначающим русскоязычных людей.
  • Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил, что реклама является продуктом государственной политики и бытовой русофобии последних 35 лет.
  • Он считает, что отказ компании снять рекламу подтверждает укоренение русофобии в эстонском обществе.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Реклама жарки лука в Эстонии, из-за которой разразился скандал, является продуктом государственной политики и бытовой русофобии последних 35 лет, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
В Эстонии разразился скандал после того как компания Rannarootsi выпустила постер с двумя мужчинами в футболках с флагами Украины, которые готовят мясо на гриле, а позади поднимается дым от пожаров. Негодование интернет-пользователей вызвал рекламный лозунг – "Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий", поскольку "луковицами" в республике называют русскоязычных.
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По мнению Панкратова, в рекламе нет никаких случайностей или ошибки копирайтера, она явно содержит признаки русофобии и политический подтекст.
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"Здесь речь идет о сознательной ставке на этнический, националистический стеб, как маркетинговый инструмент, рассчитанный на определенную неонацистскую аудиторию, которая считает такие шутки не просто приемлемыми, но и нормой. Бизнес просто считывает сигнал из настроений эстонского общества и монетизирует его", - считает Панкратов.
Показательным элементом, продолжил он, стал отказ компании снять рекламу. "В этом смысле это не государственный акт, но все равно явный продукт государственной политики идентичности последних 35 лет - форма нормализованной бытовой русофобии, ксенофобии и антисиситизма, которым позволили укорениться в подсознании глубоко и плотно", - заключил Панкратов.
Как заявлял президент РФ Владимир Путин, русофобия в странах Балтии существовала еще задолго до специальной военной операции. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сегодня в громких антироссийских заявлениях лидеров прибалтийских стран звучит "колоссальное непонятное чувство собственного величия". Как заявили РИА Новости активисты, ведущие борьбу по защите русского языка и советских памятников в странах Прибалтики, национализм в настоящие дни проявляется повсеместно и давно стал политическим инструментом.
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