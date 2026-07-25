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Эстония скрывает данные о дронах ВСУ, рассказали в российской дипмиссии - РИА Новости, 25.07.2026
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06:23 25.07.2026 (обновлено: 06:52 25.07.2026)
Эстония скрывает данные о дронах ВСУ, рассказали в российской дипмиссии

Дипломат Абилов: Таллин замалчивает информацию об украинских БПЛА в небе Эстонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Эстонии и ЕС
Флаги Эстонии и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявил, что Таллин замалчивает информацию об украинских дронах в небе Эстонии, чтобы не допустить роста панических настроений в обществе.
  • В воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны, при этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Таллин замалчивает информацию об украинских дронах в небе Эстонии, чтобы не допустить роста панических настроение в обществе, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
"Несмотря на попытки эстонских властей представить ситуацию как "неизбежные издержки" (нахождение украинских БПЛА в эстонском небе - ред.)... предотвратить неконтролируемый рост панических настроений среди населения удается лишь путем замалчивания информации на эту тему", - сказал Абилов.
В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
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