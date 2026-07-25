Эстония скрывает данные о дронах ВСУ, рассказали в российской дипмиссии

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Таллин замалчивает информацию об украинских дронах в небе Эстонии, чтобы не допустить роста панических настроение в обществе, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.