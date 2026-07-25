Эстония скрывает данные о дронах ВСУ, рассказали в российской дипмиссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявил, что Таллин замалчивает информацию об украинских дронах в небе Эстонии, чтобы не допустить роста панических настроений в обществе.
- В воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны, при этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Таллин замалчивает информацию об украинских дронах в небе Эстонии, чтобы не допустить роста панических настроение в обществе, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
"Несмотря на попытки эстонских властей представить ситуацию как "неизбежные издержки" (нахождение украинских БПЛА в эстонском небе - ред.)... предотвратить неконтролируемый рост панических настроений среди населения удается лишь путем замалчивания информации на эту тему", - сказал Абилов.
В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.