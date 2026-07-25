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В российской дипмиссии рассказали, чем Эстония оправдывает военные расходы - РИА Новости, 25.07.2026
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13:55 25.07.2026
В российской дипмиссии рассказали, чем Эстония оправдывает военные расходы

Дипломат Абилов: Эстония оправдывает рост расходов на оружие угрозой с востока

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстонские власти оправдывают увеличение оборонного бюджета «угрозой с востока», заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
  • Несмотря на ограниченные экономические возможности, в Эстонии происходит ускоренная милитаризация всех сфер жизнедеятельности.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Эстонские власти традиционно оправдывают увеличение оборонного бюджета некой "угрозой с востока", заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
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"В оправдание необоснованных военных расходов, которые согласно недавним откровениям премьер-министра Эстонии Кристена Михала превышают пять процентов ВВП, традиционно говорится о неких "угрозах с востока", - сказал Абилов.
Он отметил, что, несмотря на скромные экономические возможности, в Эстонии осуществляется ускоренная милитаризация всех сфер жизнедеятельности.
В конце сентября 2025 года правительство Эстонии утвердило бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в размере 4,5% от ВВП, в котором крупнейшей статьей роста расходов стало увеличение трат на оборону до 5% ВВП.
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