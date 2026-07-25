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Эксперт рассказал, как мошенники крадут деньги и данные россиян - РИА Новости, 25.07.2026
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12:54 25.07.2026
Эксперт рассказал, как мошенники крадут деньги и данные россиян

Щербаченко: мошенники продают билеты на несуществующие мероприятия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аферисты создают сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия и крадут с их помощью деньги и данные россиян.
  • Сайты мошенников выглядят правдоподобно: на них есть адреса и схемы концертных залов, а для кражи средств используется страница оплаты, замаскированная под систему быстрых платежей.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Аферисты создают сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия, с помощью которых крадут деньги и данные россиян, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«
"Мошенники создают сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия и крадут с их помощью деньги и данные россиян", - сказал Щербаченко.
Эксперт отметил, что такие сайты обычно не вызывают подозрения: при попытке "забронировать" места на концерт или спектакль на экране появляется адрес и схема концертного зала, как при покупке настоящих билетов.
"Затем покупателя направляют на страницу оплаты, замаскированную под систему быстрых платежей, через этот ресурс злоумышленники и похищают деньги и данные", - добавил он.
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