Эксперт рассказал, как мошенники крадут деньги и данные россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аферисты создают сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия и крадут с их помощью деньги и данные россиян.
- Сайты мошенников выглядят правдоподобно: на них есть адреса и схемы концертных залов, а для кражи средств используется страница оплаты, замаскированная под систему быстрых платежей.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Аферисты создают сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия, с помощью которых крадут деньги и данные россиян, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
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"Мошенники создают сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия и крадут с их помощью деньги и данные россиян", - сказал Щербаченко.
Эксперт отметил, что такие сайты обычно не вызывают подозрения: при попытке "забронировать" места на концерт или спектакль на экране появляется адрес и схема концертного зала, как при покупке настоящих билетов.
"Затем покупателя направляют на страницу оплаты, замаскированную под систему быстрых платежей, через этот ресурс злоумышленники и похищают деньги и данные", - добавил он.