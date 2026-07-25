Эксперт рассказал, как мошенники крадут деньги и данные россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Аферисты создают сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия и крадут с их помощью деньги и данные россиян.

Сайты мошенников выглядят правдоподобно: на них есть адреса и схемы концертных залов, а для кражи средств используется страница оплаты, замаскированная под систему быстрых платежей.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Аферисты создают сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия, с помощью которых крадут деньги и данные россиян, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

« "Мошенники создают сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия и крадут с их помощью деньги и данные россиян", - сказал Щербаченко.

Эксперт отметил, что такие сайты обычно не вызывают подозрения: при попытке "забронировать" места на концерт или спектакль на экране появляется адрес и схема концертного зала, как при покупке настоящих билетов.