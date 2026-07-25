Эксперт объяснила, как защитить ребенка в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ Перекладывать ответственность за безопасность ребенка в интернете на программы и пароли бесполезно, так как дети обмениваются способами обхода контроля.

Эффективная стратегия — сочетать технические решения с обсуждением увиденного в интернете в семейном кругу.

Личный пример родителей и совместное обсуждение информации помогают формировать системное мышление у ребенка и повышают его осведомленность о потенциальных угрозах в сети.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Перекладывать ответственность за безопасность ребенка в интернете на программы и пароли само по себе бесполезно, так как дети обмениваются способами обхода контроля, нужно также обсуждать увиденное в сети в семейном кругу, рассказала РИА Новости замгендиректора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец.

"Перекладывать ответственность за безопасность ребенка на программы и пароли бесполезно - дети активно обмениваются способами обхода родительского контроля и даже биометрической защиты. Единственная рабочая стратегия - соединять технические решения с привычкой обсуждать увиденное в интернете в семейном кругу", - сообщила она.

Так, по мнению эксперта, знакомство с нейросетями родителям нужно проделать вместе с ребенком, чтобы показать, как меняется ответ в зависимости от формулировки запроса, и дать понять, что механическое копирование фактов не дает понимания.

« "Когда же вы вместе разбираете информацию, выстраиваете причинно-следственные связи, обсуждаете персоналии и исторический контекст, только тогда формируется системное мышление у ребенка", - прокомментировала она.

Аблец добавила, что родителям нужно делиться с детьми историей о том, как однажды они сами поверили недостоверной информации или чуть не попались на уловку мошенников. По ее мнению, личный пример работает безотказно и превращает абстрактные правила в реальный опыт.