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Эксперт объяснила, как защитить ребенка в интернете - РИА Новости, 25.07.2026
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11:53 25.07.2026
Эксперт объяснила, как защитить ребенка в интернете

Аблец: для безопасности ребенка в интернете нужно обсуждать им увиденное в сети

© Depositphotos.com / DragonImagesДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Depositphotos.com / DragonImages
Девушка за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перекладывать ответственность за безопасность ребенка в интернете на программы и пароли бесполезно, так как дети обмениваются способами обхода контроля.
  • Эффективная стратегия — сочетать технические решения с обсуждением увиденного в интернете в семейном кругу.
  • Личный пример родителей и совместное обсуждение информации помогают формировать системное мышление у ребенка и повышают его осведомленность о потенциальных угрозах в сети.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Перекладывать ответственность за безопасность ребенка в интернете на программы и пароли само по себе бесполезно, так как дети обмениваются способами обхода контроля, нужно также обсуждать увиденное в сети в семейном кругу, рассказала РИА Новости замгендиректора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец.
"Перекладывать ответственность за безопасность ребенка на программы и пароли бесполезно - дети активно обмениваются способами обхода родительского контроля и даже биометрической защиты. Единственная рабочая стратегия - соединять технические решения с привычкой обсуждать увиденное в интернете в семейном кругу", - сообщила она.
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Так, по мнению эксперта, знакомство с нейросетями родителям нужно проделать вместе с ребенком, чтобы показать, как меняется ответ в зависимости от формулировки запроса, и дать понять, что механическое копирование фактов не дает понимания.
«
"Когда же вы вместе разбираете информацию, выстраиваете причинно-следственные связи, обсуждаете персоналии и исторический контекст, только тогда формируется системное мышление у ребенка", - прокомментировала она.
Аблец добавила, что родителям нужно делиться с детьми историей о том, как однажды они сами поверили недостоверной информации или чуть не попались на уловку мошенников. По ее мнению, личный пример работает безотказно и превращает абстрактные правила в реальный опыт.
"Замените вечерний просмотр любимого сериала на получасовой разбор того, как создают дипфейки знаменитостей, и это даст подростку больше защиты, чем годовая подписка на антивирус с родительским контролем", - заключила эксперт.
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