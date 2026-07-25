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Врач рассказала, кому не рекомендуется есть дыню - РИА Новости, 25.07.2026
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13:33 25.07.2026
Врач рассказала, кому не рекомендуется есть дыню

Диетолог посоветовала отказаться от дыни людям с диабетом, язвой и гастритом

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДыни
Дыни - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Людям с сахарным диабетом второго типа рекомендуется ограничить употребление дыни из-за риска резкого повышения глюкозы.
  • При обострении гастрита, панкреатита или язвенной болезни лучше отказаться от дыни, так как грубая клетчатка и органические кислоты могут усугубить симптомы.
  • Дыня не рекомендуется при склонности к диарее и не должна вводиться в прикорм детям до года.
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Людям с сахарным диабетом второго типа, а также при обострении гастрита или язвы лучше ограничить употребление дыни, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
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"От дыни лучше отказаться или значительно ограничить ее потребление людям с сахарным диабетом второго типа из-за риска резкого повышения глюкозы. При обострении гастрита, панкреатита или язвенной болезни грубая клетчатка и органические кислоты могут усугубить симптомы", - сказала Ямилова.
По ее словам, не рекомендуется дыня и при склонности к диарее, поскольку обладает мягким слабительным эффектом. Детям до года вводить дыню в прикорм не следует из-за незрелости пищеварительной системы и риска аллергических реакций, добавила собеседница.
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