В Костромской области пять человек погибли в ДТП с "Нивой" и грузовиком

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Пять человек, включая троих несовершеннолетних, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Костромской области, сообщило УМВД по региону.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе техническое состояние автомобилей, дорожные условия и возможные сопутствующие факторы, уточняют в ведомстве. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.