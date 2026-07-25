В Костромской области пять человек погибли в ДТП с "Нивой" и грузовиком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Костромской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.
- В результате аварии погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних.
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Пять человек, включая троих несовершеннолетних, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Костромской области, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в Кадыйском районе.
"По предварительным данным, на 138-м километре автодороги Р-243 "Кострома - Шарья - Киров - Пермь" у д. Дудино Кадыйского района водитель автомобиля "Нива" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовой фурой. В результате водитель легкового автомобиля и 4 пассажира, среди которых трое несовершеннолетних, погибли", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе техническое состояние автомобилей, дорожные условия и возможные сопутствующие факторы, уточняют в ведомстве. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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13 ноября 2025, 12:50