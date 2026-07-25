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В Донецке пьяный водитель спровоцировал ДТП, устроив погоню с полицией - РИА Новости, 25.07.2026
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13:49 25.07.2026 (обновлено: 13:58 25.07.2026)
В Донецке пьяный водитель спровоцировал ДТП, устроив погоню с полицией

МВД: в Донецке пьяный водитель спровоцировал ДТП, устроив погоню с полицией

© РИА НовостиПоследствия ДТП в Донецке
Последствия ДТП в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости
Последствия ДТП в Донецке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Донецка пьяный водитель автомобиля Jetour не выполнил требование сотрудников госавтоинспекции об остановке и спровоцировал погоню.
  • Во время преследования автомобиль Jetour проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Газель».
  • В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Jetour, а также водитель и пассажир автомобиля «Газель».
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Пьяный водитель легкового автомобиля утроил погоню с полицией, спровоцировав ДТП с тремя пострадавшими в центре Донецка, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по ДНР.
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"Полицейские проводят проверку по факту ДТП с тремя пострадавшими. Предварительно установлено, что в районе ТЦ "Золотое кольцо" водитель автомобиля Jetour не выполнил законное требование сотрудников госавтоинспекции об остановке и продолжил движение. Для пресечения противоправных действий правонарушителя полицейские начали его преследование. На пересечении проспекта Мира и улицы Артема преследуемый автомобиль в очередной раз проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Газель", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате ДТП водитель автомобиля Jetour, а также водитель и пассажир автомобиля "Газель" получили телесные повреждения и были экстренно доставлены в медицинское учреждение.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Jetour находился с признаками опьянения", - подчеркнули в ведомстве.
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