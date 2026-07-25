В Донецке пьяный водитель спровоцировал ДТП, устроив погоню с полицией

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"Полицейские проводят проверку по факту ДТП с тремя пострадавшими. Предварительно установлено, что в районе ТЦ "Золотое кольцо" водитель автомобиля Jetour не выполнил законное требование сотрудников госавтоинспекции об остановке и продолжил движение. Для пресечения противоправных действий правонарушителя полицейские начали его преследование. На пересечении проспекта Мира и улицы Артема преследуемый автомобиль в очередной раз проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Газель", - говорится в сообщении.