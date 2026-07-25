Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица» зимой прошлого года.
- Местные жители жаловались на неспособность генерала Драпатого контролировать вверенные войска и управлять ими из-за проблем с алкоголизмом среди подчиненных.
- Несмотря на запрет продажи алкоголя в прифронтовых зонах, в Донецкой области было изъято более 50 тонн крепкой алкогольной продукции и свыше 37 тонн алкоголя в пунктах временного размещения войск «Хортица».
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый в бытность командования оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Хортица" не мог справиться с алкоголизмом среди подчиненных, несмотря на тонны изъятого алкоголя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск "Хортица". И все это время шло огромное количество свидетельств местных жителей и обращений во все инстанции Украины о неспособности генерала Драпатого контролировать вверенные войска и управлять ими. Речь шла об алкоголизме личного состава", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, жалобы мирного населения особенно касались принудительно мобилизованных.
Распитие алкоголя вооруженными людьми угрожало безопасности и неоднократно приводило к различным преступлениям. С назначением Драпатого на должность в январе 2025 года ситуация только усугубилась.
"Несмотря на запрет продажи алкоголя в прифронтовых зонах, только по имеющимся данным, в Донецкой области полицией и военной службой правопорядка у поставщиков было изъято более 50 тонн крепкой алкогольной продукции и свыше 37 тонн алкоголя в пунктах временного размещения войск "Хортица". Теперь представьте, сколько тонн крепкого алкоголя было выпито военными", — заключил собеседник агентства.
Владимир Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Александра Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Драпатого. После назначения тот выступил со скандальными заявлениями в адрес российских жителей и населения Донбасса, в частности. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал Драпатого стопроцентным бандеровцем и нацистом. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям нового главнокомандующего ВСУ.
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