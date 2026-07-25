Новый главком ВСУ не мог справиться с алкоголизмом среди подчиненных

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица» зимой прошлого года.

Местные жители жаловались на неспособность генерала Драпатого контролировать вверенные войска и управлять ими из-за проблем с алкоголизмом среди подчиненных.

Несмотря на запрет продажи алкоголя в прифронтовых зонах, в Донецкой области было изъято более 50 тонн крепкой алкогольной продукции и свыше 37 тонн алкоголя в пунктах временного размещения войск «Хортица».

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый в бытность командования оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Хортица" не мог справиться с алкоголизмом среди подчиненных, несмотря на тонны изъятого алкоголя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск "Хортица". И все это время шло огромное количество свидетельств местных жителей и обращений во все инстанции Украины о неспособности генерала Драпатого контролировать вверенные войска и управлять ими. Речь шла об алкоголизме личного состава", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, жалобы мирного населения особенно касались принудительно мобилизованных.

Распитие алкоголя вооруженными людьми угрожало безопасности и неоднократно приводило к различным преступлениям. С назначением Драпатого на должность в январе 2025 года ситуация только усугубилась.

"Несмотря на запрет продажи алкоголя в прифронтовых зонах, только по имеющимся данным, в Донецкой области полицией и военной службой правопорядка у поставщиков было изъято более 50 тонн крепкой алкогольной продукции и свыше 37 тонн алкоголя в пунктах временного размещения войск "Хортица". Теперь представьте, сколько тонн крепкого алкоголя было выпито военными", — заключил собеседник агентства.