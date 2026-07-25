"Будет потерян". На Западе сделали внезапное заявление о Донбассе

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"Мы видим, что российская армия продолжает наступление на передовой по всей линии фронта. Видим, что ситуация в Донбассе, который был эпицентром войны, становится для Украины действительно очень и очень сложной. Донбасс, скорее всего, будет потерян в течение следующих нескольких месяцев. В общем, в военной сфере у Киева дела идут совсем не по плану", — сказал он.