Рейтинг@Mail.ru
"Будет потерян". На Западе сделали внезапное заявление о Донбассе - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 25.07.2026 (обновлено: 21:05 25.07.2026)
"Будет потерян". На Западе сделали внезапное заявление о Донбассе

Аналитик Меркурис: Киев потеряет оставшуюся часть Донбасса в ближайшие месяцы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина, вероятно, потеряет оставшуюся часть Донбасса в течение нескольких месяцев.
  • По словам Меркуриса, российская армия продолжает наступление, а ситуация на Донбассе становится для Украины сложной.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украина, вероятно, потеряет оставшуюся часть Донбасса в течение нескольких месяцев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«

"Мы видим, что российская армия продолжает наступление на передовой по всей линии фронта. Видим, что ситуация в Донбассе, который был эпицентром войны, становится для Украины действительно очень и очень сложной. Донбасс, скорее всего, будет потерян в течение следующих нескольких месяцев. В общем, в военной сфере у Киева дела идут совсем не по плану", — сказал он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Зеленский выступил с наглым требованием после российских ударов
Вчера, 14:53
При этом, по его мнению, Россия способна и дальше производить оружие и поддерживать его на должном уровне, армия снабжена, а общий уровень жизни населения стабильный.
В начале июля глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину заявил, что соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
"Нет шансов". На Украине раскрыли страшную правду о Зеленском
Вчера, 16:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаКиевВладимир ПутинАлександр МеркурисВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала