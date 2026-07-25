Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина, вероятно, потеряет оставшуюся часть Донбасса в течение нескольких месяцев.
- По словам Меркуриса, российская армия продолжает наступление, а ситуация на Донбассе становится для Украины сложной.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украина, вероятно, потеряет оставшуюся часть Донбасса в течение нескольких месяцев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
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"Мы видим, что российская армия продолжает наступление на передовой по всей линии фронта. Видим, что ситуация в Донбассе, который был эпицентром войны, становится для Украины действительно очень и очень сложной. Донбасс, скорее всего, будет потерян в течение следующих нескольких месяцев. В общем, в военной сфере у Киева дела идут совсем не по плану", — сказал он.
При этом, по его мнению, Россия способна и дальше производить оружие и поддерживать его на должном уровне, армия снабжена, а общий уровень жизни населения стабильный.
В начале июля глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину заявил, что соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.