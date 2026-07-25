В Татарстане сильный ветер повалил 20 деревьев, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Татарстане сильный ветер повалил около 20 деревьев.
- Одно из деревьев упало на мужчину 1962 года рождения в Зеленодольском районе, он погиб.
КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Сильный ветер повалил около 20 деревьев в Татарстане, одно из них упало на мужчину, который погиб, сообщает ГУМЧС России по республике.
"Один человек погиб в Зеленодольском районе в результате прохождения неблагоприятных погодных явлений. На мужчину 1962 года рождения упало дерево", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, минувшей ночью в республике отмечался ветер порывами до 22 метров в секунду, всего повалено 20 деревьев. В том числе в Казани упало два дерева, в Зеленодольском районе республики - 16, в Буинском и Верхнеуслонском районах - по одному. При падении деревьев в Зеленодольском районе повреждены два легковых автомобиля.
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