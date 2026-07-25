Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане сильный ветер повалил 20 деревьев, один человек погиб - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 25.07.2026 (обновлено: 13:08 25.07.2026)
В Татарстане сильный ветер повалил 20 деревьев, один человек погиб

В Татарстане мужчина погиб при падении дерева из-за сильного ветра

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан/MAXПоследствия сильного ветра в Татарстане
Последствия сильного ветра в Татарстане - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан/MAX
Последствия сильного ветра в Татарстане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Татарстане сильный ветер повалил около 20 деревьев.
  • Одно из деревьев упало на мужчину 1962 года рождения в Зеленодольском районе, он погиб.
КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Сильный ветер повалил около 20 деревьев в Татарстане, одно из них упало на мужчину, который погиб, сообщает ГУМЧС России по республике.
"Один человек погиб в Зеленодольском районе в результате прохождения неблагоприятных погодных явлений. На мужчину 1962 года рождения упало дерево", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, минувшей ночью в республике отмечался ветер порывами до 22 метров в секунду, всего повалено 20 деревьев. В том числе в Казани упало два дерева, в Зеленодольском районе республики - 16, в Буинском и Верхнеуслонском районах - по одному. При падении деревьев в Зеленодольском районе повреждены два легковых автомобиля.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
В Перми дерево упало на женщину
16 июля, 15:09
 
ПроисшествияЗеленодольский районРоссияКазаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала