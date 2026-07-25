"Такое не пережить". Федоров выдвинул Зеленскому ультиматум

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Решение главы режима распустить правительство усугубило политический кризис. Как отмечают западные СМИ, украинцы теперь воспринимают Зеленского как помеху для развития страны. Новое заявление экс-министра обороны Михаила Федорова лишь подлило масла в огонь. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.
Кто главный
Казалось, его удалось утихомирить, предложив стать советником главы государства, членом СНБО или перейти на специально созданную должность вице-премьера. Но не тут-то было.
© AP Photo / Dan BashakovМихаил Федоров во время брифинга в Киеве
© AP Photo / Dan Bashakov
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве
"Я благодарен за все предложенные варианты. Но сегодня в стране есть лишь три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны: президент Украины, министр обороны и главнокомандующий ВСУ. Именно поэтому я не согласен ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны", — заявил Федоров.
Акции против его отставки не стихают. Как пишет Reuters, демонстранты выдвинули ультиматум Банковой: вернуть министра до конца недели. Впрочем, источник агентства утверждает, что Зеленский продолжает переговоры с Федоровым.
В свою очередь, украинские СМИ сообщают: западные партнеры Киева ждут превращения опального чиновника в "военно-технологичного царя". В частности, он должен получить широкие полномочия в сфере производства оружия, беспилотников и отношений между государством и предпринимателями в ВПК.
Что будет
На этой неделе Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Этого добивался Федоров, но в результате сам лишился министерского портфеля. Теперь армией командует Михаил Драпатый, который поддержал уволенного чиновника, а не своего шефа.
© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Западные СМИ, комментируя ситуацию, отмечают: в стране правительственный кризис, уличные протесты ширятся. Украинцы, указывает The Economist, надеются на реформирование Вооруженных сил, и Зеленский тут оказался препятствием.
Кто такой Михаил Драпатый: биография нового главкома ВСУ
23 июля, 17:56
Газета The New York Times увидела в последних кадровых перестановках неуверенность главы режима, которая может дорого ему обойтись. Если Федоров вернет себе пост министра обороны, в стране возникнет параллельный центр власти.
"Это стало бы началом политического конца Зеленского", — говорится в публикации.
Украинская социологическая служба "Рейтинг" утверждает: по популярности среди населения Федоров сейчас второй в стране — за неделю доля поддерживающих его украинцев выросла с 35% до 65%. Больше только у бывшего главкома ВСУ и посла в Великобритании Валерия Залужного — 70%. Зеленский с 59% уступает еще и руководителю своего офиса Кириллу Буданову* (62%).
© REUTERS / Thomas PeterАкция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве
© REUTERS / Thomas Peter
Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве
Сыр в мышеловке
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов согласен с тем, что режим Зеленского может развалиться, если Федоров вновь возглавит военное ведомство.
"Судя по всему, министр пытался бороться с коррупционными схемами Банковой. Это оценили на Западе. Однако для Зе-команды его возвращение — поражение в кадровой политике. Для системы это чревато крайне негативными последствиями", — рассуждает собеседник РИА Новости.
© AP Photo / Virginia MayoМихаил Федоров и Владимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Михаил Федоров и Владимир Зеленский
Впрочем, такой сценарий маловероятен, добавляет Денисов. Что касается предложений Федорову стать советником или вице-премьером — тут цель очевидна: сбить протестную волну и отстранить экс-министра от участия в принятии ключевых решений.
"Если назначат вице-премьером, то только чтобы продемонстрировать украинцам его неэффективность. Зеленскому он в команде не нужен. Во-первых, потому что не скрывает политических амбиций, во-вторых, строит карьеру за счет попыток залезть в карман правящей элите", — говорит политолог Александр Дудчак.
В то же время он не исключает того, что Зеленский даст обратный ход. И тогда грызня в системе власти лишь усилится: все примутся обвинять друг друга в коррупции. Учитывая, что впереди очень тяжелая зима, такое испытание режим вряд ли переживет.