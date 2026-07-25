"Такое не пережить". Федоров выдвинул Зеленскому ультиматум

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Решение главы режима распустить правительство усугубило политический кризис. Как отмечают западные СМИ, украинцы теперь воспринимают Зеленского как помеху для развития страны. Новое заявление экс-министра обороны Михаила Федорова лишь подлило масла в огонь. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.

Кто главный

Казалось, его удалось утихомирить, предложив стать советником главы государства, членом СНБО или перейти на специально созданную должность вице-премьера. Но не тут-то было.

© AP Photo / Dan Bashakov Михаил Федоров во время брифинга в Киеве © AP Photo / Dan Bashakov Михаил Федоров во время брифинга в Киеве

"Я благодарен за все предложенные варианты. Но сегодня в стране есть лишь три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны: президент Украины, министр обороны и главнокомандующий ВСУ. Именно поэтому я не согласен ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны", — заявил Федоров.

Акции против его отставки не стихают. Как пишет Reuters, демонстранты выдвинули ультиматум Банковой: вернуть министра до конца недели. Впрочем, источник агентства утверждает, что Зеленский продолжает переговоры с Федоровым.

В свою очередь, украинские СМИ сообщают: западные партнеры Киева ждут превращения опального чиновника в "военно-технологичного царя". В частности, он должен получить широкие полномочия в сфере производства оружия, беспилотников и отношений между государством и предпринимателями в ВПК.

Что будет

На этой неделе Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Этого добивался Федоров, но в результате сам лишился министерского портфеля. Теперь армией командует Михаил Драпатый, который поддержал уволенного чиновника, а не своего шефа.

© Фото : офис президента Украины Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский © Фото : офис президента Украины Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Западные СМИ, комментируя ситуацию, отмечают: в стране правительственный кризис, уличные протесты ширятся. Украинцы, указывает The Economist, надеются на реформирование Вооруженных сил, и Зеленский тут оказался препятствием.

Газета The New York Times увидела в последних кадровых перестановках неуверенность главы режима, которая может дорого ему обойтись. Если Федоров вернет себе пост министра обороны, в стране возникнет параллельный центр власти.

"Это стало бы началом политического конца Зеленского", — говорится в публикации.

Украинская социологическая служба "Рейтинг" утверждает: по популярности среди населения Федоров сейчас второй в стране — за неделю доля поддерживающих его украинцев выросла с 35% до 65%. Больше только у бывшего главкома ВСУ и посла в Великобритании Валерия Залужного — 70%. Зеленский с 59% уступает еще и руководителю своего офиса Кириллу Буданову* (62%).

© REUTERS / Thomas Peter Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве © REUTERS / Thomas Peter Акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в Киеве

Сыр в мышеловке

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов согласен с тем, что режим Зеленского может развалиться, если Федоров вновь возглавит военное ведомство.

"Судя по всему, министр пытался бороться с коррупционными схемами Банковой. Это оценили на Западе. Однако для Зе-команды его возвращение — поражение в кадровой политике. Для системы это чревато крайне негативными последствиями", — рассуждает собеседник РИА Новости.

© AP Photo / Virginia Mayo Михаил Федоров и Владимир Зеленский © AP Photo / Virginia Mayo Михаил Федоров и Владимир Зеленский

Впрочем, такой сценарий маловероятен, добавляет Денисов. Что касается предложений Федорову стать советником или вице-премьером — тут цель очевидна: сбить протестную волну и отстранить экс-министра от участия в принятии ключевых решений.

"Если назначат вице-премьером, то только чтобы продемонстрировать украинцам его неэффективность. Зеленскому он в команде не нужен. Во-первых, потому что не скрывает политических амбиций, во-вторых, строит карьеру за счет попыток залезть в карман правящей элите", — говорит политолог Александр Дудчак.