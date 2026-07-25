Аналитик рассказала, какие финансовые привычки мешают копить деньги

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова рассказала, что привычка хранить все сбережения на одном вкладе или в одном банке, а также отсутствие четкой цели мешает эффективно копить деньги.

Инна Солдатенкова отметила, что копить без четкой финансовой стратегии — самая распространенная ошибка среди россиян, и подчеркнула важность понимания цели формирования денежного резерва для выбора инструментов.

Аналитик порекомендовала распределять средства между различными финансовыми инструментами и на разный срок, а также сравнивать условия разных банков при выборе финансовых продуктов.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Привычка хранить все сбережения на одном вкладе или в одном банке, а также отсутствие четкой цели мешает эффективно копить деньги, рассказала РИА Новости руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру" Инна Солдатенкова.

"Самая распространенная ошибка среди россиян – копить без четкой финансовой стратегии. Прежде всего важно понимать, для какой цели вы формируете денежный резерв, поскольку именно от этого зависит выбор инструментов", – отметила она.

Например, при планировании крупной покупки в течение года стоит обратить внимание на вклады и накопительные счета, поскольку они позволяют получить предсказуемую доходность при минимальном уровне риска. При формировании долгосрочного капитала стоит включать в структуру сбережений инвестиционные инструменты, уточнила Солдатенкова

При этом периодически нужно актуализировать стратегию в зависимости от экономической ситуации или личных обстоятельств, указал она.

"Вторая вредная привычка – использовать один финансовый инструмент и не диверсифицировать накопления. Каждый из них решает разные задачи и имеет свои особенности", – продолжила аналитик.

Она пояснила, что если все средства находятся только на вкладе, то можно потерять в доходности, а если хранить все сбережения в инвалюте, можно столкнуться с рисками и потерять часть накоплений при изменении курса.

Нужно распределять средства между различными инструментами и на разный срок, порекомендовала Солдатенкова.