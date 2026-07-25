Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказала, какие финансовые привычки мешают копить деньги - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 25.07.2026
Аналитик рассказала, какие финансовые привычки мешают копить деньги

Солдатенкова: привычка хранить деньги на одном вкладе мешает копить

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова рассказала, что привычка хранить все сбережения на одном вкладе или в одном банке, а также отсутствие четкой цели мешает эффективно копить деньги.
  • Инна Солдатенкова отметила, что копить без четкой финансовой стратегии — самая распространенная ошибка среди россиян, и подчеркнула важность понимания цели формирования денежного резерва для выбора инструментов.
  • Аналитик порекомендовала распределять средства между различными финансовыми инструментами и на разный срок, а также сравнивать условия разных банков при выборе финансовых продуктов.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Привычка хранить все сбережения на одном вкладе или в одном банке, а также отсутствие четкой цели мешает эффективно копить деньги, рассказала РИА Новости руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру" Инна Солдатенкова.
"Самая распространенная ошибка среди россиян – копить без четкой финансовой стратегии. Прежде всего важно понимать, для какой цели вы формируете денежный резерв, поскольку именно от этого зависит выбор инструментов", – отметила она.
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Аналитик дала совет, в чем хранить сбережения
20 июня, 06:35
Например, при планировании крупной покупки в течение года стоит обратить внимание на вклады и накопительные счета, поскольку они позволяют получить предсказуемую доходность при минимальном уровне риска. При формировании долгосрочного капитала стоит включать в структуру сбережений инвестиционные инструменты, уточнила Солдатенкова.
При этом периодически нужно актуализировать стратегию в зависимости от экономической ситуации или личных обстоятельств, указал она.
"Вторая вредная привычка – использовать один финансовый инструмент и не диверсифицировать накопления. Каждый из них решает разные задачи и имеет свои особенности", – продолжила аналитик.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Финансист рассказал, как накопить миллион
19 июля, 07:13
Она пояснила, что если все средства находятся только на вкладе, то можно потерять в доходности, а если хранить все сбережения в инвалюте, можно столкнуться с рисками и потерять часть накоплений при изменении курса.
Нужно распределять средства между различными инструментами и на разный срок, порекомендовала Солдатенкова.
"Третья привычка – ограничиваться предложениями одного банка. При выборе финансовых продуктов важно сравнивать условия разных участников рынка, поскольку разница в ставках, дополнительных условиях и возможностях управления продуктом может быть существенной", – указала собеседница агентства.
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Финансист объяснила, почему копить деньги больше не выгодно
29 апреля, 02:05
 
ЭкономикаИнна СолдатенковаФинансы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала