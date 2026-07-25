В Ульяновской области возбудили дело после гибели трех человек при пожаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ульяновской области при пожаре в двухэтажном доме погибли двое маленьких детей и пожилая женщина.
- Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
- Пожар в детской комнате вспыхнул утром в субботу в результате неосторожного обращения с огнем.
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели двух маленьких детей и пожилой женщины при пожаре в двухэтажном доме в Ульяновской области, сообщает следственное управление по региону.
Ранее в правоохранительных органах по Ульяновской области РИА Новости сообщили, что при пожаре погибли 6-летний мальчик и трехлетняя девочка, а также их 75-летняя прабабушка. Пожар вспыхнул в одной из квартир двухэтажного дома по улице Ленина в селе Большие Ключищи.
"Следователями Ульяновского межрегионального следственного отдела СУСК России возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре трех местных жителей, двое из которых – несовершеннолетние дети, по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В ведомстве уточнили, что пожар в детской комнате вспыхнул утром в субботу в результате неосторожного обращения с огнем. В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства трагедии, назначены экспертизы.