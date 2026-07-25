В Ульяновской области возбудили дело после гибели трех человек при пожаре

САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели двух маленьких детей и пожилой женщины при пожаре в двухэтажном доме в Ульяновской области, сообщает следственное управление по региону.