Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области возбудили дело после гибели трех человек при пожаре - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 25.07.2026
В Ульяновской области возбудили дело после гибели трех человек при пожаре

В Ульяновской области завели дело после гибели двух детей и женщины при пожаре

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ульяновской области при пожаре в двухэтажном доме погибли двое маленьких детей и пожилая женщина.
  • Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
  • Пожар в детской комнате вспыхнул утром в субботу в результате неосторожного обращения с огнем.
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели двух маленьких детей и пожилой женщины при пожаре в двухэтажном доме в Ульяновской области, сообщает следственное управление по региону.
Ранее в правоохранительных органах по Ульяновской области РИА Новости сообщили, что при пожаре погибли 6-летний мальчик и трехлетняя девочка, а также их 75-летняя прабабушка. Пожар вспыхнул в одной из квартир двухэтажного дома по улице Ленина в селе Большие Ключищи.
"Следователями Ульяновского межрегионального следственного отдела СУСК России возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре трех местных жителей, двое из которых – несовершеннолетние дети, по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В ведомстве уточнили, что пожар в детской комнате вспыхнул утром в субботу в результате неосторожного обращения с огнем. В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства трагедии, назначены экспертизы.
Пожар в производственном ангаре на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы локализовали
Вчера, 04:43
 
ПроисшествияУльяновская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала