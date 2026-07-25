СМИ: полиция применила слезоточивый газ на протестах молодежи в Индии

"Слезоточивый газ был применен против нескольких людей, которые, предположительно, разгромили полицейскую будку у входа на место протеста со стороны улицы Толстого", - сообщает издание.

Как отмечается, позднее правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов, но уже в другом месте.

"Партия тараканов" — сатирическое политическое движение, запущенное в мае 2026 года. Движение быстро набрало миллионы подписчиков в соцсетях и поддержку оппозиционных политиков и активистов. Его основатель Абхиджит Дипке вернулся из США в июне, чтобы возглавить протесты в Дели, добиваясь реформ в сфере образования.