СМИ: полиция применила слезоточивый газ на протестах молодежи в Индии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индийская полиция применила слезоточивый газ на протестах молодежи и оппозиции в Нью-Дели из-за дела об утечке материалов вступительного экзамена по медицине.
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о создании специальных судов ускоренного производства для расследования дела об утечке материалов национального вступительного экзамена по медицине.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Индийская полиция применила слезоточивый газ на протестах молодежи и оппозиции в столице Нью-Дели из-за дела об утечке материалов вступительного экзамена по медицине, сообщает газета Hindustan Times.
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"Слезоточивый газ был применен против нескольких людей, которые, предположительно, разгромили полицейскую будку у входа на место протеста со стороны улицы Толстого", - сообщает издание.
Как отмечается, позднее правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов, но уже в другом месте.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о создании специальных судов ускоренного производства для расследования дела об утечке материалов национального вступительного экзамена по медицине на фоне масштабных студенческих протестов.
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