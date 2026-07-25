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СМИ: полиция применила слезоточивый газ на протестах молодежи в Индии - РИА Новости, 25.07.2026
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12:37 25.07.2026
СМИ: полиция применила слезоточивый газ на протестах молодежи в Индии

Hindustan Times: в Нью-Дели применили слезоточивый газ на протестах молодежи

© REUTERS / Bhawika ChhabraПротест молодежи и оппозиции в столице Нью-Дели из-за дела об утечке материалов вступительного экзамена по медицине
Протест молодежи и оппозиции в столице Нью-Дели из-за дела об утечке материалов вступительного экзамена по медицине - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© REUTERS / Bhawika Chhabra
Протест молодежи и оппозиции в столице Нью-Дели из-за дела об утечке материалов вступительного экзамена по медицине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индийская полиция применила слезоточивый газ на протестах молодежи и оппозиции в Нью-Дели из-за дела об утечке материалов вступительного экзамена по медицине.
  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о создании специальных судов ускоренного производства для расследования дела об утечке материалов национального вступительного экзамена по медицине.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Индийская полиция применила слезоточивый газ на протестах молодежи и оппозиции в столице Нью-Дели из-за дела об утечке материалов вступительного экзамена по медицине, сообщает газета Hindustan Times.
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"Слезоточивый газ был применен против нескольких людей, которые, предположительно, разгромили полицейскую будку у входа на место протеста со стороны улицы Толстого", - сообщает издание.
Как отмечается, позднее правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов, но уже в другом месте.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о создании специальных судов ускоренного производства для расследования дела об утечке материалов национального вступительного экзамена по медицине на фоне масштабных студенческих протестов.
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