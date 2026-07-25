Россиянам рассказали, как бороться с вредителями на даче

Краткий пересказ от РИА ИИ Основная задача при борьбе с муравьями — воздействовать на все гнездо, а не только на видимых насекомых, для этого хорошо подходят гелевые приманки.

Для снижения привлекательности участка для слизней необходимо не переувлажнять грядки, регулярно косить траву и убирать возможные укрытия вредителей, после чего можно использовать специальные гранулы-моллюскоциды.

При появлении саранчи важно быстро принимать меры, осматривать участок и при массовом распространении использовать разрешенные инсектициды, обрабатывая не только поврежденные растения, но и прилегающую территорию.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Борьба с муравьями, слизнями и саранчой на дачном участке не имеет единого рецепта - общим правилом будет только не ждать, пока проблема с ними станет массовой. Методами по эффективному снижению численности основных вредителей с помощью гелевых приманок и грамотной уборки территории с читателями РИА Новости поделился специалист по защите растений, зарегистрированный на сервисе "Профи.ру", Илья Кялов.

По словам специалиста, при борьбе с муравьями многие совершают одну и ту же ошибку - уничтожают только тех насекомых, которых видят на поверхности. Эксперт советует к проблеме подходить комплексно.

"Рабочие муравьи составляют лишь небольшую часть колонии. Если уничтожать только их, уже через несколько дней их место займут новые. Поэтому основная задача - воздействовать на все гнездо. Лучше всего работают гелевые приманки: рабочие особи принимают их за пищу, относят в муравейник и кормят остальных членов колонии, включая матку. Именно поэтому эффект появляется не сразу, а через несколько дней", - объяснил эксперт.

Также не стоит забывать про обработку всего участка. Опрыскивать средством против вредителей стоит не только растения, но и газон. При борьбе с муравьями особое внимание стоит уделить растениям, на которых появилась тля.

"Муравьи питаются сладкими выделениями тли и фактически пасут ее: защищают колонии от естественных врагов и помогают вредителю распространяться по участку. Поэтому эффективная борьба с муравьями почти всегда включает и обработку растений от тли в том числе", - поясняет он.

Избавиться от слизней за одну обработку тоже вряд ли получится. Они быстро размножаются, легко мигрируют с соседних участков и возвращаются, если для них сохраняются благоприятные условия. "Сначала нужно сделать участок менее привлекательным для слизней: не переувлажнять грядки, поливать растения утром, чтобы к вечеру почва успевала подсохнуть, регулярно косить траву и убирать доски, камни, растительные остатки и другие укрытия, где вредители прячутся днем. Уже после этого можно использовать специальные гранулы-моллюскоциды", - отмечает он.

Если же на участке появилась саранча, действовать нужно быстро. Молодые особи еще не умеют летать и держатся группами, поэтому именно на этом этапе бороться с вредителем проще всего. Важно регулярно осматривать участок, особенно высокую траву, его границы и необработанные зоны, где саранча появляется в первую очередь.

"При массовом распространении стоит использовать разрешенные инсектициды строго по инструкции, обрабатывая не только поврежденные растения, но и прилегающую территорию. После этого участок нужно осматривать еще несколько недель, поскольку саранча легко мигрирует с соседних полей и заброшенных территорий. Если вовремя не заметить новую волну вредителей, они могут снова быстро заселить посадки", - рассказал специалист.