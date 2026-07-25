Фестиваль хмеля стартовал в Чувашской Республике

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Чебоксарах в пятый раз стартовал всероссийский фестиваль "Зеленое золото России", мероприятие призвано объединить производителей хмеля и пива, а также представителей науки и профильных ведомств, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Площадка собрала 28 производителей – от крупных пивоварен до крафтовых лабораторий и 35 заведений общепита.

"Наша основная задача – деловая часть. Ежегодно мы собираемся в Чувашии: и все эксперты, все пивовары нашей страны, все, кто варит солод. Это уникальная площадка, и мы дальше будем ее развивать, дальше будем идти в этом же заданном направлении", — приводит пресс-служба слова Артамонова.

Программа традиционно разделена на две части: культурную – для жителей и гостей республики, а также деловую – для специалистов отрасли.

Так, 30 июля в рамках фестиваля состоится конференция "Российский хмель" с участием 58 отраслевых экспертов из 19 регионов страны, представителей научно-образовательного сообщества, промышленных и перерабатывающих предприятий.

В программе – две тематические сессии. Первая будет посвящена реализации стратегии развития хмелеводства в Чувашии и новым вызовам отрасли.

Вторая сессия сфокусируется на актуальных вопросах индустрии: от молекулярной диагностики патогенов до подготовки кадров. Участники обсудят меры господдержки хмелеводства в Чувашской Республике, взаимодействие отрасли и системы образования в подготовке кадров для хмелеводства, развитие питомниководства и пути ускоренного импортозамещения в хмелеводстве.

"Пятый раз открываем в Чебоксарах “Зеленое золото России”. Для отрасли это не просто праздник, а рабочая площадка, где встречаются производители, ученые и органы исполнительной власти для решения системных задач хмелеводства. И здесь важно отметить, что такая системная работа ведется в том числе в рамках проекта “Российское село”, который выступает эффективным инструментом поддержки агропромышленного комплекса, проработки законодательных инициатив и мер финансовой поддержки", – приводятся в сообщении слова вице-премьера – министра сельского хозяйства Чувашии Андрея Макушева.

Он отметил, что за годы проведения фестиваля мероприятие привлекло более 100 экспертов хмелеводческой отрасли — это ученые, технологи, селикционеры, хмелеводы, переработчики.

"Общая посещаемость фестивалей достигла 160 тысяч человек, среди которых были представители 200 делегаций из ближнего и дальнего зарубежья, а также различных регионов России", – сказал Макушев.