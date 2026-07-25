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Фестиваль хмеля стартовал в Чувашской Республике - РИА Новости, 25.07.2026
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19:31 25.07.2026
Фестиваль хмеля стартовал в Чувашской Республике

В Чувашии начался фестиваль "Зеленое золото России"

© Фото : Министерство сельского хозяйства Чувашской РеспубликиФестиваль хмеля стартовал в Чувашской Республике
Фестиваль хмеля стартовал в Чувашской Республике - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
Фестиваль хмеля стартовал в Чувашской Республике
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Чебоксарах в пятый раз стартовал всероссийский фестиваль "Зеленое золото России", мероприятие призвано объединить производителей хмеля и пива, а также представителей науки и профильных ведомств, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Площадка собрала 28 производителей – от крупных пивоварен до крафтовых лабораторий и 35 заведений общепита.
Как отметил премьер-министр Чувашии, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Артамонов, на фестивале задаются новые стандарты качества.
"Наша основная задача – деловая часть. Ежегодно мы собираемся в Чувашии: и все эксперты, все пивовары нашей страны, все, кто варит солод. Это уникальная площадка, и мы дальше будем ее развивать, дальше будем идти в этом же заданном направлении", — приводит пресс-служба слова Артамонова.
Программа традиционно разделена на две части: культурную – для жителей и гостей республики, а также деловую – для специалистов отрасли.
Так, 30 июля в рамках фестиваля состоится конференция "Российский хмель" с участием 58 отраслевых экспертов из 19 регионов страны, представителей научно-образовательного сообщества, промышленных и перерабатывающих предприятий.
В программе – две тематические сессии. Первая будет посвящена реализации стратегии развития хмелеводства в Чувашии и новым вызовам отрасли.
Вторая сессия сфокусируется на актуальных вопросах индустрии: от молекулярной диагностики патогенов до подготовки кадров. Участники обсудят меры господдержки хмелеводства в Чувашской Республике, взаимодействие отрасли и системы образования в подготовке кадров для хмелеводства, развитие питомниководства и пути ускоренного импортозамещения в хмелеводстве.
"Пятый раз открываем в Чебоксарах “Зеленое золото России”. Для отрасли это не просто праздник, а рабочая площадка, где встречаются производители, ученые и органы исполнительной власти для решения системных задач хмелеводства. И здесь важно отметить, что такая системная работа ведется в том числе в рамках проекта “Российское село”, который выступает эффективным инструментом поддержки агропромышленного комплекса, проработки законодательных инициатив и мер финансовой поддержки", – приводятся в сообщении слова вице-премьера – министра сельского хозяйства Чувашии Андрея Макушева.
Он отметил, что за годы проведения фестиваля мероприятие привлекло более 100 экспертов хмелеводческой отрасли — это ученые, технологи, селикционеры, хмелеводы, переработчики.
"Общая посещаемость фестивалей достигла 160 тысяч человек, среди которых были представители 200 делегаций из ближнего и дальнего зарубежья, а также различных регионов России", – сказал Макушев.
Фестиваль продлится до 1 августа.
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Чувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыСергей Артамонов
 
 
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