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Членство в коалиции желающих противоречит политике Словакии, заявил Фицо - РИА Новости, 25.07.2026
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23:28 25.07.2026
Членство в коалиции желающих противоречит политике Словакии, заявил Фицо

Фицо: членство в коалиции желающих противоречит мирной политике Словакии

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не была и не будет членом "коалиции желающих", которая поддерживает конфликт на Украине.
  • Он подчеркнул, что участие в такой коалиции противоречило бы мирной политике Словакии, и республика помогает Украине только в гуманитарной сфере.
БРАТИСЛАВА, 25 июл - РИА Новости. Членство в "коалиции желающих" противоречило бы мирной политике Словакии, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
В четверг словацкое издание euBrief сообщило со ссылкой на посольство Франции в Словакии о том, что республика якобы присоединилась к "коалиции желающих". В пятницу Фицо опроверг эту информацию, заявив, что республика не была и не будет членом "коалиции желающих", которая поддерживает конфликт на Украине.
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"Участие в таком объединении противоречило бы сути нашей мирной политике. Мы сотрудничаем с Украиной, но на двусторонней основе", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу.
Он напомнил, что Словакия не оказывает Украине помощь военного и финансового характера, помогая только гуманитарно.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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