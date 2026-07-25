Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не была и не будет членом "коалиции желающих", которая поддерживает конфликт на Украине.

Он подчеркнул, что участие в такой коалиции противоречило бы мирной политике Словакии, и республика помогает Украине только в гуманитарной сфере.

БРАТИСЛАВА, 25 июл - РИА Новости. Членство в "коалиции желающих" противоречило бы мирной политике Словакии, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

В четверг словацкое издание euBrief сообщило со ссылкой на посольство Франции Словакии о том, что республика якобы присоединилась к "коалиции желающих". В пятницу Фицо опроверг эту информацию, заявив, что республика не была и не будет членом "коалиции желающих", которая поддерживает конфликт на Украине.

"Участие в таком объединении противоречило бы сути нашей мирной политике. Мы сотрудничаем с Украиной, но на двусторонней основе", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу.

Он напомнил, что Словакия не оказывает Украине помощь военного и финансового характера, помогая только гуманитарно.

В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.