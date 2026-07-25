Число пострадавших при атаке ВСУ на Кирилловку выросло до 19

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших при ударе ВСУ по турбазам в Запорожской области выросло до 19 человек.
- Из-под завалов спасли еще двух человек.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по турбазам в Запорожской области выросло до 19 человек, из-под завалов спасли еще двух человек, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18