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Число пострадавших при атаке ВСУ на Кирилловку выросло до 19 - РИА Новости, 25.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 25.07.2026 (обновлено: 18:07 25.07.2026)
Число пострадавших при атаке ВСУ на Кирилловку выросло до 19

Число пострадавших при атаке ВСУ на Кирилловку выросло до 19 человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших при ударе ВСУ по турбазам в Запорожской области выросло до 19 человек.
  • Из-под завалов спасли еще двух человек.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по турбазам в Запорожской области выросло до 19 человек, из-под завалов спасли еще двух человек, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий сообщал, что восемь человек погибли, еще 14 пострадали в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе. Позже число погибших выросло до 11 человек, число пострадавших - до 16.
"В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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