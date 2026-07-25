Местонахождение восьми человек после атаки ВСУ на Кирилловку неизвестно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших из-за атаки ВСУ по турбазам в Кирилловке выросло до 11 человек, среди них четверо детей.
- Местонахождение еще восьми человек после атаки остается неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Местонахождение восьми человек после атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке Запорожской области на данный момент остается неизвестным, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее он сообщал, что число погибших из-за атаки ВСУ по турбазам в Кирилловке выросло до 11, четверо из них - дети, число пострадавших выросло до 16, из них пятеро - дети.