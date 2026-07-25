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Местонахождение восьми человек после атаки ВСУ на Кирилловку неизвестно - РИА Новости, 25.07.2026
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16:28 25.07.2026
Местонахождение восьми человек после атаки ВСУ на Кирилловку неизвестно

Балицкий: местонахождение 8 человек после атаки ВСУ на Кирилловку неизвестно

© Фото : Следком/MAXРабота экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Следком/MAX
Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших из-за атаки ВСУ по турбазам в Кирилловке выросло до 11 человек, среди них четверо детей.
  • Местонахождение еще восьми человек после атаки остается неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Местонахождение восьми человек после атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке Запорожской области на данный момент остается неизвестным, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее он сообщал, что число погибших из-за атаки ВСУ по турбазам в Кирилловке выросло до 11, четверо из них - дети, число пострадавших выросло до 16, из них пятеро - дети.
"Местонахождение еще восьми человек остается неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются", - написал Балицкий на платформе "Макс".
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